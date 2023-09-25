متحدث "يونيفيل": مازلنا نتحقق بشأن الخط الأزرق بالتنسيق مع الجيش اللبناني

أعلن متحدث "يونيفيل" في لبنان، أندريا تيننتي، أنه لا يزال هناك توترات مستمرة حول الخط الأزرق في بعض المناطق، وأكد أن "يونيفيل" ما زالت تجري عمليات تحقيق ومتابعة لهذه التوترات بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

وأضاف "تيننتي"، في تصريحات متلفزة على "القاهرة الإخبارية"، أن الخط الأزرق يعتبر مسألة مهمة جداً، وقوات "يونيفيل" تعمل على تقليل التوترات وتخفيض حدة التصعيد في المناطق المتنازع عليها بالتعاون مع الجيش اللبناني. وشدد على أهمية وجود تنسيق وتفاهم بين الأطراف المعنية لحل النزاع وضمان الأمن والسلام في هذه المناطق.

وأكد أن "يونيفيل" تلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على الأمن والسلام في المنطقة، حيث يعمل جنود من مختلف الدول بموجب مبادئ محددة للمساهمة في تحقيق الاستقرار ومنع التوترات. وأشار إلى أنهم يقومون بأكثر من 50 نشاطًا يوميًا للمحافظة على السلام ومتابعة الوضع الأمني بشكل دوري.

وختم تصريحه بالتأكيد على أهمية دور "يونيفيل" في تحقيق السلام والتعاون مع الجيش اللبناني للحفاظ على الأمن ومعالجة أي توترات قد تنشأ في المناطق المتنازع عليها.