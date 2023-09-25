مفاجأة .. كرم جابر يعود للملاعب ويشارك فى بطولة العالم لرواد المصارعة

فجّر كرم جابر لاعب منتخب مصر السابق للمصارعة مفاجأة من العيار الثقيل بالعودة للمشاركة فى البطولات بعد فترة طويلة من اعتزال اللعبة .

وقرر كرم جابر المشاركة فى بطولة العالم للرواد التى ستقام فى اليونان خلال الفترة من 17 الى 22 اكتوبر المقبل بمشاركة عدد كبير من اللاعبين من مختلف انحاء العالم .

وحرص اللاعب على تجهيز نفسه للمشاركة فى البطولة من خلال التدريب مع منتخب الناشئين من أجل استعادة فورمة وفنيات اللعبة من جديد .

وتوج كرم جابر بالميدالية الذهبية فى لعبة المصارعة فى أولمبياد اثينا 2004 والميدالية الفضية فى أولمبياد لندن 2012.