كريم شحاتة: احتفال أحمد علاء بالنسر عيب.. وأوسوريو عارف إنه هيمشي

أكد الإعلامي كريم حسن شحاته، أن احتفال أحمد علاء لاعب المقاولون العرب بهدفه فى مرمي الزمالك بنسر الأهلي "عيب" ولا يليق حتى ولو اعتذر بعد ذلك.

وقال كريم شحاتة عبر برنامج "كورة كل يوم"، أن أيام الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك باتت معدودة بعد تراجع نتائج الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة.

وأضاف: أوسوريو عارف انه هيمشي من الزمالك، ولكن الشرط الجزائي حاليا هو الذي يعيقه للرحيل عن تدريب الفريق الأبيض.

أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي، الرغبة في إعادة مباراة المقاولون العرب؛ بعد الأخطاء التحكيمية التي أثرت على النتيجة.

وجاء في بيان الزمالك: “‏الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون؛ لوجود أخطاء في تطبيق القانون، وإحالة حكم المباراة إلى التحقيق، ومنعه من إدارة أي مباراة أخرى للفريق”.