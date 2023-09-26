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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خمسون مفكرا سياسيا بارزا.. كتاب يكشف أسرارا من حياة أبرز المؤثرين في الغرب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، وضمن "المشروع الوطني للترجمة" كتاب (خمسون مفكراً سياسياً بارزاً) تأليف: إيان آدامز وآر دبليو دايسون، ترجمة: د. غياث عبد الوهاب بركات.

يقدم هذا الكتاب نبذة عن حياة أهم المفكرين والمنظّرين وأفكارهم التي أثّرت في الفكر السياسي الغربي بدءاً من اليونان القديمة إلى عصرنا الحاضر. كما يزودنا الكتاب بمقدمة لأهم المدارس والتيارات الفكرية في السياسة المعاصرة لمفكرين مثل: أرسطو، سيمون دي بوفوار، ميشيل فوكو، يورغن هابرماس، ميكافيللي، كارل ماركس، جان جاك روسو وغيرهم. يتضمن الكتاب أيضاً في نهايته مصطلحات مهمة جداً في مجال الفكر السياسي، وهو كتاب مهم لكل من يهتم بتطور الفكر السياسي المعاصر وتاريخه.

كتاب (خمسون مفكراً سياسياً بارزاً) تأليف: إيان آدامز وآر دبليو دايسون، ترجمة: د. غياث عبد الوهاب بركات. صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.

الهيئة العامة السورية للكتاب المشروع الوطني للترجمة خمسون مفكرا سياسيا بارزا إيان آدامز وآر دبليو دايسون غياث عبد الوهاب بركات المفكرين والمنظ رين

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