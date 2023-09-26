أحمد كريمة: النبي محمد لم يولد في 12 من ربيع الأول| فيديو

هنأ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" المولد النبوي الشريف لم يكن يوم 12 من ربيع الأول، لكنه كان 9 من ربيع الأول ".

وأضاف أحمد كريمة:" من تحقق من هذا الأمر، هو عالم الفلك المصري محمود الفلكي، وعندما راجع اقتران القمر والأيام التي تقع يوم الإثنين، أيام مولد النبي محمد؛ وجد أن النبي محمد ولد في يوم 9 من ربيع الأول، الموافق 10 أبريل لسنة571 ميلادية".

وتابع أحمد كريمة:" نحن لا نحتفل بيوم وفاة النبي محمد، لكننا نحتفل بيوم المولد النبوي، والنبي صام كل يوم إثنين؛ تعظيما لمولده".

وأكمل أحمد كريمة:" الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ليس بدعة، وعلينا ألا نلتفت لكلام الشواذ والخوارج عن الثوابت"، مؤكدا أن المسلمين في مصر يحتفلون بالمولد النبوي الشريف.