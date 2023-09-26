ليالي ذكر ومديح.. أحد منظمي مسيرة بأسوان احتفالا بالمولد النبوي: بنحب الرسول

كشف يوسف منصور أحد منظمي مسيرة حاشدة لأهالي محافظة أسوان احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال يوسف منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" إحنا بنعمل المسيرة دي كل سنة احتفالا بذكرى المولد النبوي ".

وتابع يوسف منصور :" أغلب قرى أسوان تنظم مسيرة حاشدة لذكر النبي محمد في ذكرى المولد النبوي الشريف".

وأكمل يوسف منصور:" إحنا بنحب النبي محمد أوي، وننظم أكثر من ليلة للاحتفال بالمولد النبوي"، مضيفا:" الفرحة ملهاش حسابات ".

ولفت يوسف منصور:" كل طريقة صوفية تقوم بتنظيم مسيرة حاشدة للاحتفال بذكرى المولد النبي ويتم تنظيم ليالي مديح وذكر للنبي".