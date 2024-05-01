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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

آي صاغة: ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي اليوم

صدى البلد

 

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء،  كما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم، وذلك لتحديد مصير أسعار الفائدة، مع تزايد التوقعات بتثبيتها.
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3075 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 10 دولارات، لتسجل 2295 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3514 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2636 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2050 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24600 جنيه.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 35 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3090 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3055 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 52 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2337 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2285 دولارًا.
وأوضح، إمبابي، أن ضبط سعر صرف الدولار بالسوق المحلي دفع تجار الذهب الخام، للتصدير لتحقيق هامشي ربحي بنسبة 2 %، حيث كان السوق السوداء فرصة لتعزيز أرباح التجار.

أضاف، أن تجار الذهب الخام يشترون من المواطنين حاليًا بأسعار أقل من السعر العالمي، بجانب فرق سعر البيع وسعر الشراء المحلي، ما يعزز من هامش الأرباح، والقضاء على السوق الموازية للدولار قلص فرصة أرياحهم، لاسيما مع تراجع الطلب.

ولفت، أن سوق الذهب كان المحرك الفعلي لحركة الدولار بالسوق السوداء خلال الأزمة الماضية، لاسيما مع تطبيق دولار للصاغة.

أشار إمبابي، أن قرار رفع أو تثبيت أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، يحد من توجه المستثمرين لأدوات الدين بالأسواق الناشئة، ومنها مصر، ومن ثم قد يجد الدولار بالسوق المحلية مقاومة في التراجع خلال الفترة المقبلة مع تقلص حجم الأموال الساخنة.

وتترقب الأسواق، قرار اجتماع الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق مساء اليوم الأربعاء، لتحديد مصير أسعار الفائدة، وسط تزايد التوقعات بتثبيتها.

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