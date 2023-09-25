فرح أولادك بعروسة وحصان زمان.. تعرف على الأسعار في شوادر حلاوة المولد

تعتبر حلوى المولد النبوي من العادات والتقاليد المميزة في مصر، حيث يستعد المصريون خلال هذه الفترة لشراء وتناول هذه الحلوى المتنوعة، تمتاز حلوى المولد بأصالتها وتاريخها العريق الذي يرجع إلى قرون من الزمن، تشير الروايات التاريخية إلى أن بداية حلوى المولد النبوي الشريف في مصر يمكن أن تعود إلى فترة حكم الفاطميين للبلاد. خلال فترة حكم الخلفاء الفاطميين، كانت تعتبر احتفالات المولد النبوي مناسبة مهمة يحتفل بها المصريون في شوارع المدن المصرية، وفي هذه المناسبة، كان الخليفة الفاطمي يجوب الشوارع في موكب براق يوزع فيه الحلوى على الأطفال والكبار والجنود، وذلك للتعبير عن الفرح والاحتفال بولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

مع مرور الزمن، شهدت حلوى المولد في مصر تطورًا وتعديلات على طقوس الاحتفال بها حيث قام المصريون بإضافة بعض اللمسات المحلية والتعديلات على تركيبة الحلوى التقليدية، فقد تم استخدام ألوان مختلفة في صناعة الملبن، مثل الأحمر والأصفر، لإضفاء جمالية وتميز على الحلوى. كما قاموا بإضافة مكونات مثل الحمصية والسمسمية والنوجا والفولية لتنويع نكهات الحلوى وإثراء تجربة الاحتفال بالمولد النبوي.

مكونات وأصناف حلوى المولد في مصر:

يتميز تشكيل حلوى المولد في مصر بتنوعه وتنوع مكوناته، فبالإضافة إلى الملبن المحشو بالمكسرات المختلفة، يمكن العثور على أنواع مختلفة من الحشوات المميزة مثل قمر الدين المحشو ومربى جوز الهند. كما أُضيفت أنواع أخرى من المكسرات مثل الكاجو واللوز والفستق لإضفاء نكهة فريدة على الحلوى، يتم استخدام المكونات المحلية الشهيرة في صنع حلوى المولد في مصر، مما يعزز الطابع الثقافي والتراثي لهذه الحلوى.

على مر العصور، استمرت حلوى المولد في مصر في الحفاظ على شعبيتها واستمرارية تقليدها. تعد حلوى المولد جزءًا لا يتجزأ من تراث المصريين، حيث يعتاد الأفراد والعائلات على شرائها وتناولها خلال فترة الاحتفال بالمولد النبوي. تنتقل هذه التقاليد والموروثات من جيل إلى جيل، مما يعكس القيمة الثقافية والروحية لهذا التقليد في المجتمع المصري.

ورصدت عدسة صدي البلد أسعار حلوي المولد بالقناطر الخيرية في البداية قال جمعه احمد ارتفعت أسعار حلوي المولد هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة بسبب ارتفاع أسعار الخامات.

وأضاف احمد ان سعر علبة حلوي المولد المشكلة تبدأ من 85 جنيها الكيلو لتصل إلى 450 جنيها للثلاثة كيلو بتختلف باختلاف محتويات العلبة مشيرا ان يبد سعر العروسة الحلاوة والحصان من 25 جنيها ليصل الي 100 جنيه بيختلف باختلاف الحجم والوزن.