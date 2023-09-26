محافظ كفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف

بعث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وجاء نص التهنئة: "يطيب لي أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة كفر الشيخ في هذه المناسبة الإسلامية العظيمة، بأصدق التهاني وأسمى آيات الاحترام بمناسبة " ذكرى المولد النبوي الشريف “، داعياً المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وازدهار، حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها وأن يُديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحقق الشعب المصري ما يتمناه من تنمية وازدهار وتقدم في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن يُعيد هذه الذكرى العطرة على سيادتكم وعلى شعب مصر وعلى شعوب أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات”.

كما بعث محافظ كفر الشيخ، ببرقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة، وفضيلة الدكتور الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والوزراء والمحافظين وقيادات الدولة المصرية.

كما تقدم محافظ كفر الشيخ، بخالص التهنئة لأهالي المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الجهاز التنفيذي، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، متمنياً أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، وأن تواصل مصرنا مسيرتها نحو المزيد من التقدم والرخاء.