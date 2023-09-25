كفر الشيخ: استعدادات مكثفة لمواجهة الأمطار وموسم الشتاء

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالاستعداد لمواجهة فصل الشتاء، من خلال خطة تم وضعها لمجابهة موسم الأمطار والسيول، موجهاً مدير عام غرفة الأزمات والعمليات بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديري مديريات الخدمات بالمحافظة، ورؤساء جهات المرافق المعنية، بالالتزام بالتكليفات المحددة، لكل فريق، إضافة للتعاون مع كل الجهات المعنية.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزارات.



طالب محافظ كفر الشيخ برفع كفاءة وصيانة جميع المعدات العاملة في مجال كسح وشفط مياه الأمطار، قبل حلول موسم الشتاء، التنسيق مع الحماية المدنية، وشركة المياه والصرف للدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار في الأماكن الأكثر تعرضاً لكمية امطار كبيرة وقت الحاجة.



اشار محافظ كفر الشيخ، إلى ضرورة تشكيل لجان للمرور والتأكد من تسليك صفايات الأمطار والشنايش بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومراجعة أعمدة الإنارة العامة، والتأكد من إزالة الوصلات العشوائية بالتنسيق مع قطاع الكهرباء والتأكيد على توفير وتجهيز ماكينة كوبوتا بسيارة نواب القرى ورؤساء القرى، للإستخدام الفوري للمناطق الأكثر تضرراً، والتنبيه على النائب المنوب للقرى والنائب الليلى ورؤساء القرى ومسئولي غرف العمليات الفرعية بالمراكز والقرى بالتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والإخطار بحالة الطقس بنطاق المركز والمدينة.



طالب محافظ كفر الشيخ شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بتسليك وتطهير جميع غرف وخطوط الصرف الصحي بدائرة المحافظة، وقيام الشركة بمعاونة الوحدات المحلية للمراكز والمدن في تسليك صفايات الأمطار بالمدن والقرى المخدومة بالصرف الصحى، ومراجعة صيانـة شبكات الصرف الصحي بدائرة المحافظة، وإزالة أي عوائق موجودة أمامها لاستيعاب وتصريف كميات المياه التي تسقط، والقيام بعمل الصيانة اللازمة لجميع محطات رفع مياه الصرف الصحي.



وطالب المحافظ أيضا، شبكات الكهرباء بمراجعة أعمال الصيانة بمحطات الكهرباء استعدادا لموسم الأمطار لتفادي أية أعطال خلال الفترة القادمة مع التأكيد على صيانة واستبدال أعمدة الإنارة المائلة، والأسلاك والعوازل وإزالة التوصيلات العشوائية لكشافات الشوارع.



ودعا مديرية التضامن الاجتماعي، للاستعداد الكامل لحدوث أية سيـول بتوفير الخيام والأغطية والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم، لمراجعة أماكن الإيواء حال الحاجة إليها، كما وجه مديرية الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتنسيق مع الزراعة بشأن تطهير وصيانة المجاري المائية ( الترع والمصارف الزراعية )، وخاصة المجاورة للكتل السكنية، لاستيعاب الأمطار تحسبا لارتفاع مناسيب المياه بالمجاري المائية، والقيام بعمل الصيانة اللازمة لجميع محطات رفع مياه الصرف الزراعي.



أكد محافظ كفر الشيخ على مديرية التموين، بتوفير رصيد احتياطي من الدقيق لضمان توفيره للمخابز، بالتنسيق مع الشركة العامة، لتوفير حصص السلع التموينية، وتوفير رصيد من السلع والدفع بسيارات متنقلة ومحملة بالسلع التموينية والأساسية، لنقلها إلى الأماكن المتضررة وفقاً للاحتياج، والتنسيق مع الهيئة العامة للبترول لتوفير الوقود اللازم بالمحطات لزيادة الاستهلاك في فصل الشتاء، والتنسيق مع شركة بتروجاس بزيادة الحصة الخاصة بالمحافظة من سلعة البوتاجاز خلال أشهر الشتاء لتغطية الزيادة بالاستهلاك أثناء هذه الشهور.



شدد المحافظ على مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد والطوارئ بالمستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة، وبنوك الدم وتانكات الأكسجين، وتجهيز فرق طبية، للدفع بها وقت الحاجة وتوفير الأدوية والأمصال، والتأكد من جاهزية المولدات وصيانة الوصلات الكهربائية بالمستشفيات.



وكذلك قيام مرفق الإسعاف برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز المحافظة، ووضع سيارات الإسعاف العاملة في حالة استنفار خارجي على مدار الساعة والربط المباشر مع غرفة عمليات المحافظة خلال فصل الشتاء لمواجهة الأزمات والكوارث وقت حدوثها .



طالب المحافظ مديرية الإسكان والمرافق، بوضع الخطط اللازمة لمواجهة الأخطار المحتملة من تصدعات منازل أو انهيارات مباني، كما وجه قطاع الطرق، وهيئة الطرق بمراجعة جميع طرق المحافظة وصيانتها لتفادي انهيارات جوانب الطرق، على الجميع الالتزام بتنفيذ ما ورد بالكتاب بكل دقه درءاً للمسئولية.