عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ: استعدادات مكثفة لمواجهة الأمطار وموسم الشتاء

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالاستعداد لمواجهة فصل الشتاء، من خلال خطة تم وضعها لمجابهة موسم الأمطار والسيول، موجهاً مدير عام غرفة الأزمات والعمليات بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديري مديريات الخدمات بالمحافظة، ورؤساء جهات المرافق المعنية، بالالتزام بالتكليفات المحددة، لكل فريق، إضافة للتعاون مع كل الجهات المعنية.
 

دورة تدريبية لأطباء الحميات ومسئولي الملاريا بالإدارات الصحية في كفر الشيخ

حملات نظافة وإزالة للاشغالات ورفع كفاءة الإنارة بمدن ومراكز كفر الشيخ.. صور


جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزارات.

طالب محافظ كفر الشيخ برفع كفاءة وصيانة جميع المعدات العاملة في مجال كسح وشفط مياه الأمطار، قبل حلول موسم الشتاء، التنسيق مع الحماية المدنية، وشركة المياه والصرف للدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار  في الأماكن الأكثر تعرضاً لكمية امطار كبيرة  وقت الحاجة.

اشار محافظ كفر الشيخ، إلى ضرورة تشكيل لجان للمرور والتأكد من تسليك صفايات الأمطار والشنايش بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومراجعة أعمدة  الإنارة العامة، والتأكد من إزالة الوصلات العشوائية بالتنسيق مع قطاع الكهرباء والتأكيد على توفير وتجهيز ماكينة كوبوتا بسيارة نواب القرى ورؤساء القرى، للإستخدام الفوري للمناطق الأكثر تضرراً،  والتنبيه على النائب المنوب للقرى والنائب الليلى ورؤساء القرى ومسئولي غرف العمليات الفرعية بالمراكز والقرى بالتواصل على مدار الساعة  مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والإخطار بحالة الطقس بنطاق المركز والمدينة.


طالب محافظ كفر الشيخ شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بتسليك وتطهير جميع غرف وخطوط الصرف الصحي بدائرة المحافظة، وقيام الشركة بمعاونة الوحدات المحلية للمراكز والمدن في تسليك صفايات الأمطار بالمدن والقرى المخدومة بالصرف الصحى، ومراجعة صيانـة شبكات الصرف الصحي بدائرة المحافظة، وإزالة أي عوائق موجودة أمامها لاستيعاب وتصريف كميات المياه التي تسقط، والقيام بعمل الصيانة اللازمة لجميع محطات رفع مياه الصرف الصحي.
 

وطالب المحافظ أيضا، شبكات الكهرباء بمراجعة أعمال الصيانة  بمحطات الكهرباء استعدادا لموسم الأمطار لتفادي أية أعطال خلال الفترة القادمة مع التأكيد على صيانة واستبدال أعمدة الإنارة المائلة، والأسلاك والعوازل وإزالة التوصيلات العشوائية  لكشافات الشوارع.

ودعا مديرية التضامن الاجتماعي، للاستعداد الكامل لحدوث أية سيـول بتوفير الخيام  والأغطية والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم، لمراجعة أماكن الإيواء حال  الحاجة إليها، كما وجه مديرية الري  ومصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتنسيق مع الزراعة بشأن تطهير وصيانة المجاري المائية ( الترع والمصارف الزراعية )، وخاصة المجاورة  للكتل السكنية، لاستيعاب الأمطار تحسبا لارتفاع مناسيب المياه بالمجاري المائية، والقيام بعمل الصيانة اللازمة لجميع محطات رفع مياه الصرف الزراعي.

أكد محافظ كفر الشيخ على مديرية التموين، بتوفير رصيد احتياطي من الدقيق  لضمان توفيره للمخابز، بالتنسيق مع الشركة العامة، لتوفير حصص السلع التموينية، وتوفير رصيد من السلع والدفع بسيارات متنقلة ومحملة بالسلع التموينية والأساسية، لنقلها إلى الأماكن المتضررة وفقاً للاحتياج، والتنسيق مع الهيئة العامة للبترول لتوفير الوقود اللازم بالمحطات لزيادة الاستهلاك في فصل الشتاء، والتنسيق مع شركة بتروجاس بزيادة الحصة الخاصة بالمحافظة من سلعة البوتاجاز خلال أشهر الشتاء لتغطية الزيادة بالاستهلاك أثناء هذه الشهور.


شدد المحافظ على مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد والطوارئ بالمستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة، وبنوك الدم وتانكات الأكسجين، وتجهيز فرق طبية، للدفع بها وقت الحاجة وتوفير الأدوية والأمصال، والتأكد من جاهزية المولدات وصيانة الوصلات الكهربائية بالمستشفيات.


وكذلك قيام مرفق الإسعاف برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز المحافظة، ووضع سيارات الإسعاف العاملة في حالة استنفار خارجي على مدار الساعة  والربط المباشر مع غرفة عمليات المحافظة خلال فصل الشتاء لمواجهة الأزمات والكوارث وقت حدوثها . 

طالب المحافظ مديرية الإسكان والمرافق، بوضع الخطط اللازمة لمواجهة الأخطار المحتملة من تصدعات منازل أو انهيارات مباني، كما وجه قطاع الطرق، وهيئة الطرق بمراجعة جميع طرق المحافظة وصيانتها لتفادي انهيارات جوانب الطرق، على الجميع الالتزام بتنفيذ ما ورد بالكتاب بكل دقه درءاً للمسئولية.

الادارات الصحية الأمطار والسيول الترع والمصارف الاستعداد القصوى الحماية المدنية الجهات المعنية الشرب والصرف الصحى الشوارع الصرف الصحى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين الوحدات المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من أوسوريو ضد لاعبى الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

الطلقة الثالثة .. مفاجأة في انفصال شريف منير عن زوجته لورا

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

حكاية مباراة اشعلت الأجواء| أمين عمر تحت الحصار.. وخبراء تحكيم: لقاء الزمالك والمقاولون مهدد بالإعادة

اختفاء مصريين اثنين في ظروف غامضة بالمكسيك.. وتحرك عاجل ورسمي من السلطات

أخبار سعيدة خلال ساعات.. أحمد موسى يعلن مفاجأة لـ المصريين على الهواء.. فيديو

قسمة ونصيب.. شريف منير يعلن انفصاله عن زوجته

شاهد.. نجل رئيس الشيشان ينهال بالضرب على حارق القرآن الكريم

موضوعات متعلقة

دورة تدريبية لأطباء الحميات ومسئولي الملاريا بالإدارات الصحية في كفر الشيخ

حملات نظافة وإزالة للاشغالات ورفع كفاءة الإنارة بمدن ومراكز كفر الشيخ.. صور

للمشاركة بالبطولة العربية.. انضمام لاعبة تايكوندو المشروع القومي بكفر الشيخ لمنتخب الصفوة

قبول 602 طالب في 14 مدرسة للتمريض بكفر الشيخ

صحة كفر الشيخ: إدارة تنظيم الأسرة تواصل الاستعدادات لحملة طرق الأبواب

إجراء المقابلات مع المتقدمين لوظائف الإدارة المدرسية بـ«شرق كفر الشيخ التعليمية»

استعدادات مكثفة للأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ لاستقبال العام الدراسي الجديد.. صور

انضمام اثنين من أبطال تايكوندو المشروع القومي بكفر الشيخ لمنتخب الصفوة

ترشيحاتنا

موديل إعلانات مسيحية احترفت التمثيل| لماذا طلب شريف منير الطلاق من لورا عماد؟!.. ورد صادم من الزوجة

عمرو أديب: حظ الأهلي مع الدقيقة 90 وعند الزمالك العكس تماما

حكم إمضاء الموظف للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء توجه تحذيرا شديدا

أغرب زفة في مصر تتصدر التريند.. العريس والعروسة سايقين سكوتر كهربائي| شاهد

أذكار النوم بقراءة آية الكرسي.. 12 سببا يجعلك تحرص عليها كل ليلة

لازم تعرف قيمة الزمالك.. رسالة نارية من شوبير لـ أوسوريو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصل للتعدي بالأيدي..شجار عنيف بين ضابط وضابطة يثير جدلا في العراق..فيديو

زوجها السبب.. التفاصيل الكاملة لـ6 أغنيات حذفت صور أصالة من حساباتها عبر السوشيال ميديا

حقيقة اغتيال البلوجر العراقي الشهير نور بي إم وسط بغداد..شاهد

جرائم بالعشرات وهروب30 عاما..مفاجأة عن مكان وفاة زعيم المافيا الإيطالية ميسينا دينارو

فيديو

بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

عائدة من الموت.. بثينة الليبية تحكي لحظات انتصارها على إعصار دانيال/فيديو جراف

حرب جواسيس وسرقة كؤوس النادي.. أبرز تصريحات حسين لبيب / فيديو جراف

موعد انطلاقها ومتى وتنتهي.. مواعيد وجدول الانتخابات الرئاسية 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ