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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة تدريبية لأطباء الحميات ومسئولي الملاريا بالإدارات الصحية في كفر الشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، دورة تدريبية لأطباء الحميات ومسئولي الملاريا بالإدارات الصحية، على مدار 4 أيام، تناولت بالشرح مرض الملاريا، وطرق الوقاية، والعلاج.

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جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتورة أماني القرش، مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة.

تمتد هذه الدورة على مدار 4 أيام، ويتناول خلالها الدكتور أحمد البري، مدير إدارة الملاريا والفلاريا والليشمانيا بوزارة الصحة، بالشرح مرض الملاريا من حيث التعريف بالمرض وطرق الانتقال والإصابة، ويتناول بالشرح طرق الوقاية، وبروتوكول العلاج.

تستهدف هذه الدورة تدريب 20 طبيبًا من أطباء مستشفى حميات كفر الشيخ، ومستشفى حميات دسوق، ومستشفى حميات مطوبس، فضلاً عن  تدريب مسئولي الملاريا بالإدارات الصحية، في ضوء خطة وزارة الصحة  لرفع المستوى العلمي للفريق الطبي، وبالتالي رفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطن.

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