للمشاركة بالبطولة العربية.. انضمام لاعبة تايكوندو المشروع القومي بكفر الشيخ لمنتخب الصفوة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، انضمام بشرى إسماعيل خطاب لاعبة تايكوندو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي من أبناء المحافظة، لصفوف منتخب الصفوة للمشاركة في البطولة العربية، التي تقام في أكتوبر القادم على أرض مصر، بعد أن حصل الاتحاد المصري للتايكوندو على موافقة الاتحاد العربي للتايكوندو على تنظيم مصر، لبطولة الأندية العربية المفتوحة بالقاهرة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن اللاعبة بشرى إسماعيل الحاصلة على فضية بطولة الجمهورية تحت 17 سنة ببورسعيد، الحاصلة على تكريم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ عقب البطولة، انضمت لمنتخب الصفوة للمشروع القومي لتلحق باللاعبين أحمد باسم والسيد مرعى للانضمام إلى معسكر المنتخب قبل المشاركة في منافسات البطولة العربية المقامة أكتوبر القادم في إستاد القاهرة.

ووجه وكيل وزارة الشباب والرياضة، التهنئة إلى المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، لتصعيد لاعبي تايكوندو مطوبس للعب ضمن صفوف منتخب الصفوة، متمنياً لهم تحقيق نتائج متقدمة خلال البطولة وذلك بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي والجهاز الفني للعبة بمطوبس، كابتن محمود الشهاوي مدرب المشروع القومي.