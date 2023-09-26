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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. صيانة ومراجعة أعمدة الإنارة بالطرق العامة خلال فترة الليل ببيلا

صيانة أعمدة الإنارة
صيانة أعمدة الإنارة

نفذت رئاسة مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، أعمال صيانة ومراجعة أعمدة الإنارة العامة بالشوارع والطرق العامة بنطاق مركز بيلا، خلال فترة الليل، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتكليفات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، باستمرار أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة، حرصاً على سلامة المواطنين.

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وفي هذا الإطار، قام قسم الكهرباء بمجلس مدينة بيلا، باستكمال أعمال الصيانة الدورية المطلوبة بأعمدة الإنارة علي طريق «بيلا - كفر الشيخ»، ابتداءً من محول عبد الونيس وصولاً بكوبري الوقف، وذلك لرفع كفاءة مستوى الإنارة أمام عبور المواطنين وحركة السيارات.

وشدد رئيس مدينة بيلا، علي رؤساء القري بضرورة إجراء صيانات مستمرة لأعمدة الإنارة، وخاصة في الطرق الرئيسية الواقعة بنطاق الوحدات المحلية لمركز ومدينة بيلا.

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