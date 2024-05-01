دعاء الشكر على نعم الله.. يصنع المعجزات ويزيد الخير

دعاء الشكر على نعم الله ، ربنا سبحانه وتعالى يستوجب الشكر على كل النعم التى نعيش فيها ، وقال في كتابه الكريم ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ، كما أننا دائما على لسنانا نقول الحمدلله على كل حال، فهذا ذكر إن قاله العبد بإخلاص نيته لله عز وجل فسينال الثواب العظيم، فلله الشكر على نعمة الله علينا في أرزقنا وفي أولادنا وفي والدينا ، وفي سمعنا وبصرنا ، إن دعاء الحمد والشكر لله رب العالمين واجب على كل مسلم في السراء والضراء لأن الله هو الخالق والمدبر وبيده كل شيء وهو الخبير العليم.. دعاء الشكر على نعمة الله في السطور التالية.



ومن دعاء الشكر على نعمة الله الحَمدُ لِلَّـهِ الَّذي هَدانا لِهـذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّـهُ ، إن الحمدَ للهِ نستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ مِن شرورِ أنفسِنا، مَن يهدِه اللهُ فلا مضلَ له، ومَن يُضْلِلْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، الحمد لله الذي أجاب دعوتنا، وكفانا همنا، ودبر أمرنا، ويسر عسيرنا، وسهل صعبنا. الحمد الله قاضي الحاجات، مفرج الكربات، غافر الزلات، سامع الدعوات. الحمد لله مغني الفقير، مقوي الضعيف، معز الضعيف، مجيب الداعي، مغيث الملهوف.



اللهم صلّ على نبينا مُحمد كان القرآن العظيم حُجته والصلاة راحته والصيام بهجته والصيام سعادته والصدق حرفته، الحمد لله ربّ العالمين، الّذي جعل لكلّ شيء قدراً، وجعل لكلّ قدرِ أجلاً، وجعل لكلّ أجلِ كتاب.



دعاء الشكر على نعمة الله ، الحمد لله الذي عافاني في سمعي، الحمد لله الذي عافاني في بصري، الحمد لله الذي عافاني في بدني، الحمد لله الذي عافاني في روحي، الحمد لله الذي عافاني في نفسي، الحمد لله الذي عافاني في عقلي. اللهم لك الحمد، لك الحمد حمداً طيبا كثيراً مباركاً فيه، اللهم ألهمني شكرك والقيام بحق هذه النعمة علي.



نحمدك اللهم على البلاء، ونحمدك على الخير، ونحمدك على الصحة والمرض، ونحمدك على الرزق والكرم. ونحمدك على لسان يحمدك، وأصابع تسبحك، ياذا الجلال والكرم والجود والإحسان. بك نستعين ونحمدك على عونك، وبك نستجير ونحمدك على إشارتك، فاللهم لك الحمد ولك الفضل والمنّ وحدك.

دعاء الشكر لله

دعاء الشكر لله ، نعلم وعلينا أن ندرك جميعًا أن اليقين بالله يصنع المعجزات وشكر الله في السراء والضراء دليل على قوة إيمان المسلم ودعاء الشكر لله واجب في الضراء قبل السراء وهو اختبار للمسلم على قوة إيمانه وتحمله ، ودعاء الشكر لله فيه نماذج كثيرة نذكر منها الحمدُ للهِ الذي حسّنَ خَلْقِي وخُلُقِي، وزَانَ منِّي مَا شَانَ منْ غَيرِي". "الحمدُ لله الذى ردَّ عليَّ نفسي، ولم يُمِتْها في منامها، الحمدُ لله الذي يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا، الحمد لله الذي يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، الحمدُ للهِ الذي يُحيي الموْتَى، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ".



دعاء الشكر لله الحمدُ للهِ الذي أطعمَنا وسقانا، وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافيَ له ولا مُؤويَ، ربي اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك رهابًا، لك مطاوعًا، لك مخبتًا، إليك أواهًا منبيًا، الحمد لله رب العالمين حمدًا لشُكرهِ أداءً، ولحقهِ قضاءً، ولِحُبهِ رجاءً ولفضلهِ نماءً ولثوابهِ عطاءً، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شئ قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضى لك الحمد كالذين قالوا خيراً مما نقول. ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد على كل حال، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وأنت بكل شئ عليم.



دعاء الشكر لله اللهم ارضنا بقضائك وبما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء، اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر، الحمد لله الحنان المنان، الحمد لله مالك خزائن السماوات والأرض، الحمد لله حمداً يوافي كرمه وجوده. الحمد لله له الملك وله الفضل وله المنة وله الإحسان على ما رزقتنا.



دعاء الشكر لله أجرى فيهما الطعام والماء، فسبحانك يا رب الأرض والسماء. الحمد للرحمن حمداً طيباً، ونقول الحمد لله حمداً كثيراً طيباً ومباركاً، وجل الله سبحانه والحمد له على ما أعطى و فاض جزيل عطائه. وما منع وزال به شر البلية. الحمد لله ربنا الواحد الأحد، فاضت عطاياه و أنعم على البشر، ولم يزل في فضله سعة لنا، فالحمد لك ياربنا بلا كلل.

دعاء الشكر لله على نعمة الحواس وحفظها

دعاء الشكر لله على نعمة الحواس وحفظها أنعم الله على عباده بنعم كثيرة لاتعد ولا تحصى، فهو وحده الرزاق ، وأوقات كثيرة نتناسى نعم الله علينا فشكر الله من أسباب دوام النعم على الإنسان ، فمن الله علينا بنعمة السمع والبصر التي من حولنا من يتمناها ويعيش بدونها، وهناك من لايستطيع القدرة على الوقوف أو الجلوس، نعم الله كثيرة ومن أجمل الكلمات التي فيها الشكر لله على نعمة الحواس وحفظها ودعاء الشكر لله من أجمله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى لك الحمد كالذين قالوا خيرًا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد على كل حال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والارض وانت بكل شئ عليم، الحمد لله رب العالمين يُحب من دعاه خفيا، ويُجيب من ناداه نجيا، ويزيدُ من كان منه حيِيا، ويكرم من كان له وفيا، ويهدي من كان صادق الوعد رضيا. الحمد لله رب العالمين الذي أحصى كل شيء عددًا، وجعل لكل شيء أمدا، ولا يُشرك في حُكمهِ أحداً، وخلق الجِن وجعلهم طرائِق قِددا. الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدرِ أجلاً، وجعل لكل أجلِ كتاباً.



دعاء الشكر لله على نعمة الحواس وحفظها سبحانك يا رب لا يُقال لغيرك سُبحان وأنت عظيم البرهان شديد السلطان لا يُعجزكَ إنسٌ ولا جان. سبحانك يا رب اسمُك خير اسم وذكرُك شفاءُ للسُقم، حبُك راحةٌ للروح، والجسم فضلُكَ لا يحصى بعدٍّ أو عِلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

دعاء الشكر لله على نعمة الحواس وحفظها -نحمدك اللهم على تخفيف همومنا، وتخفيف ذنوبنا، وتهيئته لنا ما يكفر به عن الذنب والعيب وسهو النفس وكيد الشياطين. الحمد لله حمداً طيباً عدد ما خلق، وعدد ما علم، وعدد ما أخفاه عنا ولا نعلمه.



دعاء الشكر لله على نعمة الحواس وحفظها -"اللهم لكَ الحمدُ كالذي تقولُ وخيرًا ممَّا تقولُ، اللهم لكَ صلاتي ونُسُكي ومَحْياي ومَماتي، وإليكَ مآبي، ولكَ ربِّ تُراثي". "الحمدُ للهِ عددَ ما خلقَ والحمدُ للهِ ملء ما خلق والحمدُ للهِ عدد ما في السماوات وما في الأرضِ والحمدُ للهِ ملءَ ما أحصَى كتابُه والحمدُ للهِ عددَ كلِّ شيءٍ". الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله أن جعلتني مسلما، وربيتني مسلما، الحمد لله على نعمة البيت المسلم والصحبة المسلمة والمجتمع المسلم والبلد المسلم.

شكر الله على نعمه.



شكر الله على نعمه عبادة تطلق على عباده الشاكرين، وصفة من صفات عباد الله المؤمنين ، وقال في محكم آياته " ولئن شكرتم لأزيدنكم " فالشكر مفتاح زيادة الرزق وزيادة النعم وزيادة الخير، وهذا ما قاله ربنا عز وجل في كتابه الكريم ، وعلى الإنسان أمران مهمان أن يحافظ على النعم وأن يشكر الله على هذه النعم، وعند شكر الله على نعمه نقول اللهم انا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك و نخلع ونترك من يهجرك . اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحمد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله علانيته وسره فاهل انت ان تحمد واهل انت ان تعبد وانت على كل شئ قدير.



شكر الله على نعمه اللهم إن شكرك نعمة، تستحق الشكر، فعلّمني كيف أشكرك، الحمد لله كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله رب العالمين خلق اللوح والقلم، وخلق الخلق من عدم، ودبر الأرزاق والآجال بالمقادير. وحكم وجمل الليل بالنجوم في الظُلَم.



شكر الله على نعمه اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفهاكيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم.

