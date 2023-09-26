سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة: مرتبطون بعلاقات تاريخية مع مصر منذ السبعينيات

قال كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن الاتحاد لديه علاقات طويلة مع مصر والمنطقة منذ فترة السبعينيات، وتطورت بعد ذلك إلى ما يسمى بعملية برشلونة واتحاد البحر المتوسط وهذا يبين مدى أهمية أن يكون الاتحاد ودول شمال أفريقيا والشرق الأوسط تتعاون سويا.

وأضاف، خلال لقاء مع الإعلامية داليا أبو عميرة، مقدمة برنامج "هذا المساء"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك الكثير من القواسم المشتركة ذات الصلة بالأمن والاستقرار وساحة مشتركة للازدهار والرفاه وأن يتم تعزيز العلاقات بين المجتمعات والشعوب على كلا جانبي المتوسط من خلال التبادلات الثقافية والأكاديمية والعلمية وغيرها من الجوانب.

وتابع سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: "منذ سبعينيات القرن الماضي، مرت المنطقة بعدد من التقلبات والاضطرابات ولكننا نعتقد أن العلاقات مع مصر والمنطقة بالغة الأهمية في ظل التحديات الكبرى التي يواجهها العالم منها ما هو متصل بالأمن المناخي او التغيرات المناخية وأزمات الطاقة وغيرها".