عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة: مرتبطون بعلاقات تاريخية مع مصر منذ السبعينيات

صدى البلد

 

قال كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن الاتحاد لديه علاقات طويلة مع مصر والمنطقة منذ فترة السبعينيات، وتطورت بعد ذلك إلى ما يسمى بعملية برشلونة واتحاد البحر المتوسط وهذا يبين مدى أهمية أن يكون الاتحاد ودول شمال أفريقيا والشرق الأوسط تتعاون سويا.

وأضاف، خلال لقاء مع الإعلامية داليا أبو عميرة، مقدمة برنامج "هذا المساء"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك الكثير من القواسم المشتركة ذات الصلة بالأمن والاستقرار وساحة مشتركة للازدهار والرفاه وأن يتم تعزيز العلاقات بين المجتمعات والشعوب على كلا جانبي المتوسط من خلال التبادلات الثقافية والأكاديمية والعلمية وغيرها من الجوانب.

وتابع سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: "منذ سبعينيات القرن الماضي، مرت المنطقة بعدد من التقلبات والاضطرابات ولكننا نعتقد أن العلاقات مع مصر والمنطقة بالغة الأهمية في ظل التحديات الكبرى التي يواجهها العالم منها ما هو متصل بالأمن المناخي او التغيرات المناخية وأزمات الطاقة وغيرها".

الاتحاد الأوروبي إفريقيا والشرق الأوسط الأمن والاستقرار تعزيز العلاقات تغيرات المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطلقة الثالثة .. مفاجأة في انفصال شريف منير عن زوجته لورا

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

موديل إعلانات مسيحية احترفت التمثيل| لماذا طلب شريف منير الطلاق من لورا عماد؟!.. ورد صادم من الزوجة

أخبار سعيدة خلال ساعات.. أحمد موسى يعلن مفاجأة لـ المصريين على الهواء.. فيديو

حكاية مباراة اشعلت الأجواء| أمين عمر تحت الحصار.. وخبراء تحكيم: لقاء الزمالك والمقاولون مهدد بالإعادة

أول قرار من أوسوريو ضد لاعبى الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

قسمة ونصيب.. شريف منير يعلن انفصاله عن زوجته

جرح قطعي بالرأس.. تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

ترشيحاتنا

5 أكتوبر.. الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الأدب لعام 2023

مابدأش بالقوة الضاربة.. شوبير يعلق على تشكيل الزمالك أمام المقاولون

إخلاء برج بنك سولت ليك سيتي بولاية يوتا الأمريكية بعد الاشتباه في جسم مشبوه

معركة البطارية.. من يكسب Galaxy S23 Ultra أم iPhone 15 Pro Max

سعر BMW X3 موديل 2024 في مصر .. صور

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الآيربودز.. رجل يقفز في المجاري| شاهد

دخل جينيس برقمين.. مفاجأة صادمة بشأن هدية طلبها أطول رجل بالشرقية

أغرب زفة في مصر تتصدر التريند.. العريس والعروسة سايقين سكوتر كهربائي| شاهد

وصل للتعدي بالأيدي..شجار عنيف بين ضابط وضابطة يثير جدلا في العراق..فيديو

فيديو

فيديو لفتاة تتعرض للعنصرية بأيرلندا يثير جدل رواد السوشيال ميديا

بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

عائدة من الموت.. بثينة الليبية تحكي لحظات انتصارها على إعصار دانيال/فيديو جراف

حرب جواسيس وسرقة كؤوس النادي.. أبرز تصريحات حسين لبيب / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ