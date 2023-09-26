أفضل لاعب محترف.. فرج عامر يشيد بأداء بيرسي تاو هذا الموسم

أشاد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بأداء اللاعب بيرسي تاو، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب فرج عامر : "بيرسي تاو هو أفضل محترف قي الدوري العام المصري هذا الموسم".

حصل الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الأهلي، على جائزة أفضل أهداف الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، والذي سجله في مرمى فريق المصري البورسعيدي.

وكتب أحمد حسن، نجم الكرة المصرية، عبر حسابه على “فيس بوك”: "رابطة الأندية المصرية تعلن: بيرسي تاو صاحب أفضل هدف بالجولة الأولى من الدوري المصري".

وكان بيرسي تاو سجل الهدفين الثاني والثالث في مرمى المصري، ولكن رابطة الأندية اختارت هدفه الثالث في الفريق، والثاني له في المباراة، والذي سجله بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور.