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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قنديل يجري جولة لتفقد استعدادات جامعة حلوان الأهلية 

جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية

قام الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بجولة تفقدية، لمتابعة استعدادات جامعة حلوان الأهلية والتعرف على اخر التطورات التي توصلت لها، ورافقه فى الجولة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من عمداء كليات جامعة حلوان الأهلية، كما تمت هذه الجولة برفقة لجنة من الرقابة الإدارية.

وتضمنت الجولة متابعة المبنى الإداري ومبنى هندسة(١)، وخلال الجولة أوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن جامعة حلوان الأهلية استقبلت في عامها الثاني ٣٢٩٥ طالب مستجد، ليصبح إجمالي الطلاب حوالي ٤١٥٠ طالب ببرامج الجامعة المختلفة، والتي أصبحت ٢١ برنامج للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وذلك ب ٨ كليات وهي علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات ، طب الأسنان ، تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية، الهندسة ، الفنون التطبيقية، العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، العلوم، العلاج الطبيعي.

وأشار الدكتور قنديل إلى أن جامعة حلوان الأهلية تقوم بتقديم التدريب للتخصصات العلمية والطبية في مستشفي بدر الجامعي لحين إنشاء مجمع طبي يعمل على خدمة المنطقة بأكملها.

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أوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب أن برامج جامعة حلوان الأهلية هي:

برمجيات الوسائط المتعددة، برمجيات الإنسان الآلي، علوم البيانات، بكالوريوس طب الفم والأسنان، برنامج المختبرات الطبية، هندسة الأنظمة الذكية، التصميم العمراني المستدام وتنسيق المواقع، هندسة الإلكترونيات التطبيقية، هندسة الروبوتات والميكاترونيات، هندسة العمارة والتصميم البيئي، هندسة المصانع الرقمية، الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، التصميم الداخلي البيئي، الاتصال البصري وفنون الميديا، فنون الموسيقى، نظم الذكاء وتحليل الأعمال، معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي، اللوجستيات وسلاسل الإمداد، الإقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية، بكالوريوس العلاج الطبيعي.

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