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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان يستقبل قيادات "الجفرة وأفريقيا" بليبيا لبحث برامج التعاون المشترك

جامعة حلوان
جامعة حلوان

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، المستشار الثقافي الليبي السيد إسماعيل الهادي، ووفد جامعتي الجفرة وأفريقيا وذلك في إطار بحث سبل التعاون بين الجانبين، وتمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم  مشترك.

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وخلال اللقاء رحب رئيس جامعة حلوان بالوفد الليبي مؤكدة أن جامعة حلوان تتميز بتخصصاتها وبرامجها النادرة والفريدة، لذا نأمل فى التعاون من خلال إنشاء برامج جديدة في تخصصات السياحة والفنادق والملكية الفكرية والفنون والرياضة وغيرها من التخصصات المختلفة، وايضا من خلال تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وعمل الأبحاث العلمية المشتركة والإشراف المشترك والنشر الدولي، وتنظيم المؤتمرات، وخاصةً في ظل علاقات قوية وطيدة تربط بين مصر وليبيا على مدار التاريخ.

وقدم الدكتور "قنديل" نظرة شاملة حول الجامعة، مسلطًا الضوء على الإنجازات البارزة والتطورات الأكاديمية التي حققتها الجامعة، كما أكد على أهمية التبادل الثقافي والأكاديمي بين جامعة حلوان وجامعتي الجفرة وأفريقيا في تعزيز التعاون المشترك.

حضر اللقاء من جانب جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد عبد الغني مدير إدارة الوافدين، والأستاذة فريدة محمد، أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ومن جانب الوفد الليبي الدكتور يوسف ابو بكر رئيس جامعة الجفرة، وكذلك الدكتور محمد عبد القادر رئيس جامعة أفريقيا، والسيد محمد رحيل الكاتب العام، والسيد سليمان صالح رئيس اتحاد الجامعات الخاصة بدولة ليبيا، والسيد ناصر محمد ميلاد.

وفي ختام اللقاء تم التقاط الصور التذكارية وتبادل الدروع.

الدكتور السيد قنديل جامعة حلوان السيد اسماعيل الهادي إفريقيا الجفرة Jobs Education

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