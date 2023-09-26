دعم المدارس الجديدة المتطورة iBS.. الرئيس السيسي لـ وزير التعليم: استغل الفرصة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه لوزير التعليم والمسئولين، قائلا: “انتبهوا لثقافة التعلم في مصر، وتعامل المجتمع المصري مع التعليم، وقدرته على التحمل”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات جلسة “حكاية وطن”: "الناس خايفة من تأثير التغيير والطرح الجديد للتعليم على أولادهم، ولذلك نحن في حاجة إلى حوار مع الأهالي، لبعث الهدوء والاطمئنان".

وتابع: “التعليم يحتاج إلى قوة دفع هائلة، ومستعدون لتقديم الدعم للمدارس الجديدة المتطورة ومدارس iBS، وسنقدم تمويلا بسيطا لهم من خلال صندوق تحيا مصر”.

ومازح الرئيس السيسي وزير التعليم قائلا: "فرصة بقى يا دكتور تستغل الدعم".