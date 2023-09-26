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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل التعليم بالغربية: رفع حالة الطوارئ استعدادا لبدء العام الدراسي

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم  اجتماعا بحضور مدير عام التعليم العام، مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، مدير إدارة الأمن، واستهدف الاجتماع الذي تم بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، كل من السادة مديري التعليم الثانوي بالإدارات التعليمية العشر، ومديري المدارس الثانوية بجميع الإدارات. 


وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتزامناً مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 م .

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وخلال الاجتماع، قام وكيل الوزارة بمناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024، وتفعيل الكتاب الدوري رقم 33 بتاريخ الدوري ٧/٩/٢٠٢٣بشأن الاستعداد للعام الدراسي، ونظام الإدارة المدرسية، والخاص بأعمال الصيانة البسيطة، والإجراءات التي يجب اتباعها لتحقيق الاشتراطات الصحية ضد الأمراض المعدية، وتشكيل لجنة الصحة والبيئة بكل مدرسة وإدارة، في ضوء القرار الوزاري 74لسنة 2014.


كما أشار إلي  التأكيد على الانتهاء من الإحصاء الاستقراري الخاص بالطلاب والعاملين وبخاصة طلاب الصف الأول الثانوي، وعمل إحصاء دقيق بأعداد المستهدفين باستلام التابلت من الطلاب والعاملين للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م.

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وأكد وكيل الوزارة على تفعيل مجموعات الدعم للطلاب طبقا للقرار الوزاري رقم 28 بتاريخ ١/٢/٢٠٢٣، وكذلك مناقشة القرار الوزاري رقم 187 بتاريخ ٢١/٩/٢٠٢٣بشأن لائحة النظام والانضباط المدرسي، متمنياً التوفيق والسداد للجميع، وعاماً دراسياً موفقاً بإذن الله.

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