لازم نتكلم عن الموضوع..أول تعليق من الرئيس السيسي على هروب اللاعبين المصريين

علق الرئيس السيسي على حديث وزيرة الثقافة ووزير الرياضة، قائلا:" إنتوا محتاجين تبذلوا جهد أكبر في فكرة التسويق وتعريف المواطنين بالجهود المبذولة".

وأضاف “الرئيس السيسي” خلال كلمته بـ فعاليات جلسة بناء الإنسان:" كنت أتمنى أن وزير الرياضة يتكلم عن الناس الرياضيين اللي سابت البلد وسافرت..لازم تتكلم عن الموضوع دا".

واسترسل:" لازم نقول للناس ونعرفهم أزاي بنرعى الأبطال.. عشان الناس بتقول إن ولادنا مشيوا سابونا عشان إحنا ماوفرناش الدعم ليهم".

وأكمل: يجب ان نتحدث ونوضح تلك النقاط، حتى لا تكون نقطة في مسار التقدم والتطوير الذي يشهده قطاع الرياضة والثقافة".

وأكد على أن الدولة حريصة على أولادها وتقديم الرعاية والدعم الكامل لهم.