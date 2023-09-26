تشكيل غزل المحلة استعدادا لمواجهة جمهورية شبين

أعلن خالد عيد المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق جمهورية شبين ، ضمن منافسات الجولة الأولي بدورى المحترفين للموسم الجديد .

وجاء تشكيل غزل المحلة كالاتى :

عمرو شعبان في حراسة المرمي

عمرو الجزار ، أحمد طارق ، عبد الرحمن بودي ، عبد الرحيم عموري ، محمد جابر ، محمد حجازي ، محمود غالي ، اسامة خليل ، عبده يحيى

في مقاعد البدلاء

الحضري ، على عباس ، احمد مجدي ،عبد الله بيكا ، خالد الاخميمي ، محمود علاء ، رجب مارو ، اوشا ، تشارلز .

وكان قد أكد الدكتور خالد الجميزي طبيب الفريق أن الأشعـة أثبتت تعرض اللاعب السيد الشبراوي مدافع الفريق لقطع في الرباط الصليبي بعد إصابته في مباراة بنى عبيد الوديـة الأخيـرة ويغيب اللاعب على أثرها عن أغلب مباريات الفريق في الموسم الجديد.