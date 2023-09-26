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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأوكراني يكشف حقيقة مصرع قائد أسطول البحر الأسود الروسي

رستم معروف
رستم معروف

قال وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف،  اليوم الثلاثاء، إنه إذا مات قائد أسطول البحر الأسود الروسي، “فإنها أخبار جيدة للجميع”.

 

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، لم يؤكد أو ينفي مقتل الأدميرال فيكتور سوكولوف في غارة أوكرانية الأسبوع الماضي على مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم.

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يبدو أنه يظهر سوكولوف وهو يشارك عبر الفيديو في اجتماع مع وزير الدفاع سيرجي شويجو، مما أثار تساؤلات حول الادعاءات الأوكرانية بأن الأدميرال توفي في الهجوم.

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وقال عمروف، لشبكة “سي إن إن”، إنه "موجود في أراضينا المحتلة مؤقتاً… لا ينبغي أن يكون هناك على الإطلاق. إذا كان قد مات، فهذه أخبار جيدة للجميع أننا نواصل إزالة احتلال أراضينا”.

أسطول البحر الأسود الروسي وزير الدفاع الأوكراني عمروف سوكولوف

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