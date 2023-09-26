عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عضوة بالكونجرس الأمريكي تفجر مفاجأة بشان تمويل "النازية" في أوكرانيا

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

قالت عضوة مجلس النواب الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، اليوم الثلاثاء، إن تقديم المساعدة المالية لأوكرانيا من الولايات المتحدة يؤدي إلى تمويل النازية.

وكتبت جرين، عبر منصة “إكس”: "أصوت ضد إرسال أموال إلى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي لتمويل النازيين في أوكرانيا".

وشددت عضوة مجلس النواب الأمريكي، على أن أعضاء الكونجرس الأمريكي يجب أن "يركزوا على أمريكا، وليس أوكرانيا".

وفي وقت سابق، أثار النائب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، بول جوسار، مخاوف من أن جزءًا على الأقل من المساعدات المرسلة إلي أوكرانيا قد يصل إلى أيدي النازيين الجدد الأوكرانيين.

وفي رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، أعرب عضو الكونجرس الأمريكي بول جوسار عن مخاوفه بشأن المادة 8138 من القانون العام 117-328 التي تحظر على وجه التحديد تقديم الأموال الأمريكية لكتيبة آزوف، وحدة النازيين الجدد الأوكرانية.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، أشار جوسار في الرسالة، إلى أن كتيبة آزوف لا تستمر في الوجود على الرغم من “تاريخها الطويل من انتهاكات حقوق الإنسان” فحسب، بل تم دمجها في الجيش الأوكراني والحرس الوطني.

وكتب عضو الكونجرس: “هكذا، يتم تسليم المساعدات الأمريكية من أي نوع المرسلة إلى أوكرانيا، في انتهاك للقانون، إلى هذه الكتيبة النازية.. من غير الأخلاقي وغير القانوني أن ترسل الولايات المتحدة أموالاً إلى نظام نازي”.

خلال شهرين.. ضابط أمريكي يدق ناقوس الخطر بشأن تحرك الناتو في أوكرانيا

قطع الدعم .. الغرب يستعد للتخلي عن أوكرانيا

وأشار جوسار أيضًا إلى أن كتيبة آزوف لديها عدد من الوحدات المهمة، مثل لواء الهجوم المنفصل الثالث الذي يعد أحد مكونات القوات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف: “لقد خصصت الولايات المتحدة بحماقة أربع جولات من المساعدات لأوكرانيا بلغ مجموعها 113 مليار دولار على الأقل. وكأن هذا المبلغ المذهل ليس كافيا، فقد دعا بايدن مؤخرا إلى إرسال أكثر من 24 مليار دولار أخرى إلى أوكرانيا. من الضروري أن يعرف كل من الكونجرس ودافعي الضرائب الأمريكيين مقدار هذا المبلغ الذي تم تخصيصه للنازيين الجدد المعادين للسامية”.

أوكرانيا مجلس النواب الأمريكي زيلينسكي الكونجرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

ننشر أول توكيل لجميلة اسماعيل المرشحة المحتملة بانتخابات الرئاسة عن حزب الدستور

رسميا.. الجزائر تنسحب من الترشح لاستضافة أمم أفريقيا 2025 و2027

كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

قرار مفاجئ من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

موضوعات متعلقة

سوريا: العالم يشهد تحولات هامة وخطيرة.. ونؤكد حقنا في استعادة الجولان المحتل

الكشف عن اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على السلع الروسية

طائرة مسيرة روسية تدمر مقاتلة أوكرانية داخل قاعدة جوية

خلال شهرين.. ضابط أمريكي يدق ناقوس الخطر بشأن تحرك الناتو في أوكرانيا

روسيا: إدارة بايدن ملزمة بالرد على تحقيق "هيرش" حول تفجير نورد ستريم

السفارة الأمريكية بالسعودية تدين الهجم الحوثي على الحدود مع اليمن

خوفا من سقوطه.. بايدن يرتدي أحذية رياضية ويستخدم سلما خاصا لصعود الطائرة

إعلان مفاجئ من البرلمان الأوكراني بشأن الانتخابات

ترشيحاتنا

بث مباشر|السيسي يشهد تكريم أوائل الخريجين ضمن الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر

هل تعاد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري؟.. حالة واحدة تنصف الأبيض

مدير مكتبة الإسكندرية: السيسي يولي اهتماما كبيرا بالتعليم

سوريا: العالم يشهد تحولات هامة وخطيرة.. ونؤكد حقنا في استعادة الجولان المحتل

الكليوباترا بـ55 جنيها.. ارتفاع جديد في أسعار السجائر بالأسواق

‏بعد قليل..السيسي يشهد تكريم أوائل الخريجين ضمن الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حضري لانش بوكس صحي لطفلك .. بإتباع هذه النصائح البسيطة

المرأة نكدية أكثر من الرجل.. أبرز إطلالات نجلاء بدر بعد تصريحاتها الأخيرة

تغييرات جذرية بقائمة المنتخب.. حارس جديد ينافس الشناوي وغموض موقف كهربا

أطعمة تساعد السرطان على الانتشار| القائمة صادمة

فيديو

«مسك منطقة حساسة من جسد مضيفة طيران».. تفاصيل واقعة متحرش القاهرة الجديدة «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد ومفاجأة خلال ساعات

وزير الدفاع: ثورة يوليو حققت إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر

قوته 9 ريختر.. بلد يتهيأ لزلزال مدمر رغم تكذيب الباحث الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ