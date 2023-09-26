وسط آلاف الأهالي.. محافظ سوهاج وعلماء الأزهر يشهدون مراسم صلح عائلتين

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، مراسم الصلح التي تمت بمدينة أخميم، بين عائلتي «عمار» و«غنيم»، وذلك بالسرادق المقام بنادي أخميم الرياضي، بمشاركة اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور أحمد مكى، مدير عام العلوم العربية والشرعية نيابة عن الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، رئيس لجنة المصالحات بسوهاج، والشيخ رجب وزيري، مدير الدعوة، نائبا عن مدير عام الوعظ.

وفي كلمته، هنأ محافظ سوهاج الحضور بذكرى المولد النبوي الشريف، وأن الصلح جاء في أيام مباركة لذكرى عطرة على قلوب المسلمين جميعًا، مقدما التهنئة للعائلتين طرفي المصالحة على موقفهم الواعي، وسعيهم إلى الوحدة ونبذ العنف والخلاف، والوقوف صفا واحدا من أجل التفرغ للبناء والتنمية، مشيدًا بجهود رجال الأمن واللجنة العليا للمصالحات بالأزهر وكل من ساهم في إتمام هذا الصلح ولو بكلمة طيبة، لافتا إلى أهمية الحفاظ على أبنائنا من الأجيال الحالية والقادمة.

وأكد الدكتور أحمد مكى في كلمته نيابة عن رئيس منطقة سوهاج، رئيس لجنة المصالحات بسوهاج، حرص الدين الإسلامي على وحدة الصف وتوحيد الكلمة وعدم شق الصفوف والتنازع، داعيًا العائلتين لطى صفحة الماضي من القلب وبدأ صفحة جديدة، موجهًا الشكر والتقدير لجميع القيادات والشخصيات التي ساهمت في إنجاز هذا الصلح وحقن الدماء، وأن توقيت الصلح في ذكرى المولد النبوي الشريف أمر له دلالته الطيبة.

حضر مراسم الصلح لفيف من علماء الأزهر الشريف والكنيسة المصرية والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وعلماء الدين، وعمد ومشايخ وكبار العائلات بمركز أخميم، وآلاف المواطنين من أخميم وما حولها، وتمت مراسم الصلح بين الطرفين بتقديم «القودة»، أعقبه أداء قسم الصلح بين الطرفين، مع ترحيب وسعادة من الحاضرين، سائلين الله سبحانه أن يؤلف بين القلوب وأن يحفظ بلادنا ويرزقها دائمًا الخير والازدهار.

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