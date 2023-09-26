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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يجتمع بالقيادات التعليمية للتأكد من جاهزية المدارس

صدى البلد

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء اجتماعاً موسعاً بقيادات مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية والموجهين العموم للتأكد من مدي جاهزية المدراس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024 .


جاء ذلك بحضور  ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم ، وهاني عنتر وكيل المديرية، والدكتور عصام وجميع قيادات المديرية .


وقال "المحافظ": خالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي علي توفيره المناخ الملائم والآمن لإقامة وتنفيذ كافة الفاعليات وممارسة حياتنا بكل أمن وأمان ، بعد الفترة الطويلة والعصيبة التي مرت بها مصر والتي كنا نعاني فيها من الانفلات الأمني.

وأكد "مختار"، أن ما حدث في عهد الرئيس السيسي من تنفيذ مشروعات قومية في كافة القطاعات الخدمية لم يحدث من قبل ولم تشهده الدولة المصرية وخير دليل علي ذلك مبادرة حياة كريمة التي ستغير وجه الحياة لاهلينا في الريف وهما يمثله أكثر من نصف سكان مصر .

كما أكد "المحافظ" أن هدفنا جميعا هو الاهتمام بجودة التعليم المقدمة لأبنائنا الطلاب ليخرج لنا جيل واعي ومثقف ومتسلح بسلاح العلم والمعرفة ، لأن المعلم هو الذي يربي ويبني عقول الأطفال والشباب حتي يصلوا الي المرحلة الجامعية وبدونه ما أصبح لدينا أطباء ولا مهندسين ولا علماء فالاصل والأساس هو المعلم داخل المدرسة.

وأشار إلي أن المعلم كان ومازال هو الركيزة الأساسية في بناء الإنسان والأوطان لأن بالعلم والتعلم تبني الأمم والحضارات ، فمنذ الحضارات القديمة والتعليم هو أساس بناء هذه الحضارات وعرف العالم التعليم منذ آلاف السنين.

وثمن "المحافظ " دور قيادات مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وجميع المعلمين علي كل ما يبذلوه من جهد وعمل من أجل أبنائنا الطلاب ، سواء من خلال تلقي العلم والمعرفة أو من خلال غرس روح الانتماء للوطن بداخلهم والمحبة والتسامح .

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية العام الدراسي الجديد 2023 ديرية التربية والتعليم عام الدراسي الجديد 2023 2024 مديرية التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم

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