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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة وهبة: تعظيم سلام للرئيس السيسي على دعمه للرياضيين

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث مع الحضور عن دعم الرياضيين الشباب، موضحةً أن هذا الملف فتحناه كثيرا، وتحدث كثيرون عنه من أجل دعم الرياضيين الشباب.

وأضافت بسمة وهبة، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "الرئيس السيسي تحدث اليوم من منطلق خوفه على شباب مصر واسم الدولة المصرية بين الدول، وقال نصا أريد دعما للأبطال الرياضيين، يقصد أبناء مصر الذين يحصلون على جنسيات دول أخرى ويدعمونها".

وتابعت بسمة وهبة: "الرئيس يريد ألا يخرج المصريون من حضن بلدهم، وأوصى على الرياضيين ووجه الوزراء بدراسة وزيادة الدعم المقدم لهم، وأشار إلى إمكانية مضاعفة هذا الدعم.. تعظيم سلام للرئيس السيسي".
 

الاعلاميه بسمة وهبة الرئيس السيسي تكريم أوائل الخريجين هيئة قناة السويس بسمة وهبة توك شو

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