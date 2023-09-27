حسين لبيب: سنحافظ على زيزو لأنه من أصول النادي.. فيديو

أكد الكابتن حسين لبيب أنه بالفعل يرى أن عقود اللاعبين في النادي مبالغ فيها لكن لايعني ذلك بالضرورة تخفيض قيمتها قائلاً : " لا يوجد أي تخفيض لقيمة عقود اللاعبين في حال نجاحه في الانتخابات القادمة، مشيرًا إلى أن اللاعبين لديهم غيرة وانتماء للقلعة البيضاء.



وقال “لبيب” :” قلت قبل ذلك إن بعض عقود لاعبي الزمالك مبالغ فيها، لكن لا يوجد تخفيض لـ عقود اللاعبين، لكن لابد أن يكون هناك اتفاق أن اللاعب يعطي أقصى ما عنده لكي يحصل على قيمة العقد كاملة”.



تابع خلال لقاء عبر برنامج " كلمة اخيرة " وتقدمه الاعلامية لميس الحديدي المذاع على قناة ON :”: اللاعبين محبين للنادي ولديهم غيرة عليه والأمر لا يكون كما يتخيله البعض”.



وأكمل:”داخل مجلس الإدارة هناك اتفاق بين الأعضاء ولا يحق لي شرح طريقة عمل المجلس على الهواء، وأستطيع قوله حاسبوني هل انا نجحت في حل الأزمات وإدارة النادي أم لا “.

مشدداً أنه لاتخفيض في قيمه العقود حال فوزه لكن يمكن ربط العقد بالاداء وهي أحد الافكار الجديدة قائلاً : لما بيكون الانسان رياضي ووثيق الصلة بالملف يقدر يعمل افكار مشجعه وملهمه "

وعن مصير زيزو إذا تلقى عرضاً من الشباب السعودي مطلع يناير قال : ولاكأني سمعته أصلاً زيزو أصل من اصول الزمالك ولايمكن التفريط فيه أبداً "



وعن رحيل إمام عاشور قال : حزين جداً أنه مشي ولما كنت موجود جددتله عقد بقيمة 8 مليون جنيه شاملة للضرائب .

