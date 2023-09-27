عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسين لبيب: سنحافظ على زيزو لأنه من أصول النادي.. فيديو

حسين لبيب
حسين لبيب

أكد الكابتن حسين لبيب أنه بالفعل يرى أن عقود اللاعبين  في النادي مبالغ فيها لكن لايعني ذلك بالضرورة تخفيض قيمتها     قائلاً : " لا يوجد أي تخفيض لقيمة عقود اللاعبين في حال نجاحه في الانتخابات القادمة، مشيرًا إلى أن اللاعبين لديهم غيرة وانتماء للقلعة البيضاء.


وقال “لبيب” :” قلت قبل ذلك إن بعض عقود لاعبي الزمالك مبالغ فيها، لكن لا يوجد تخفيض لـ عقود اللاعبين، لكن لابد أن يكون هناك اتفاق أن اللاعب يعطي أقصى ما عنده لكي يحصل على قيمة العقد كاملة”.


تابع خلال لقاء عبر برنامج " كلمة اخيرة " وتقدمه الاعلامية لميس الحديدي المذاع على قناة ON :”: اللاعبين محبين للنادي ولديهم غيرة عليه والأمر لا يكون كما يتخيله البعض”.


وأكمل:”داخل مجلس الإدارة هناك اتفاق بين الأعضاء ولا يحق لي شرح طريقة عمل المجلس على الهواء، وأستطيع قوله حاسبوني هل انا نجحت في حل الأزمات وإدارة النادي أم لا “.
مشدداً أنه لاتخفيض في قيمه العقود حال فوزه  لكن يمكن ربط العقد بالاداء وهي أحد الافكار الجديدة  قائلاً : لما بيكون الانسان رياضي ووثيق الصلة بالملف يقدر يعمل افكار مشجعه وملهمه  "
وعن مصير زيزو  إذا تلقى عرضاً من الشباب السعودي  مطلع يناير قال : ولاكأني سمعته   أصلاً زيزو أصل من اصول الزمالك ولايمكن التفريط فيه    أبداً "


وعن رحيل إمام عاشور   قال : حزين جداً  أنه مشي ولما كنت موجود جددتله   عقد بقيمة 8 مليون جنيه شاملة للضرائب .
 

الإعلامية لميس الحديدي الشباب السعودي حسين لبيب برنامج كلمة أخيرة توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

ظاهرة خطيرة تستمر 3 ساعات.. الأرصاد تحذر وتكشف حالة الطقس حتى الإثنين

أول رد من أمين عمر على أزمة مباراة الزمالك وكواليس التحقيق معه

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

قرار مفاجئ من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون

ترشيحاتنا

تذبذب أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمة الجنيه الآن

أول تعليق من فيوتشر بعد تصدره الدوري المصري

عبث|أحمد سليمان يفتح النار على الطعون المقدمة ضد حسين لبيب وفاروق جعفر

مسئول أوكراني سابق: كييف في طريقها للاستسلام من دون دعم أمريكي

مش معقول.. أحمد سليمان يعلق على مطالبة البعض برحيل أوسوريو عن الزمالك

تسعى لنشوب حرب نووية.. كوريا الشمالية تتهم أمريكا بجعل 2023 أكثر خطورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها

احذر فك تجميد الدجاج بهذه الطريقة.. تصيبك بالتسمم الغذائي

تجري جراحة عاجلة.. أبرز المحطات الفنية في حياة صوفيا لورين

بالبيجامة.. دينا داش رفقة مولودها تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ