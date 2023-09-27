حسين لبيب: سأصارح الناس بالمديونيات والغرامات حال فوزي

أكد حسين لبيب المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك أنه كان في السابق حال فوزه في الانتخابات سيتعامل مع ملف المديونيات والغرامات بالإعلان عنه بكل شفافية مؤكداً أنه مستعد لان يكشف تلك المعلومات أمام الناس والجمعية العمومية مؤكدا : ولو وجدت أية أخطاء تصل لحد المحاسبة سيمضي قدماً في ذلك ولن اقول عفا الله عما سلف ".



تابع رداً على سؤال الحديدي هل سيصل الأمر إلى المحاسبة إن وجدت أخطاء سابقة ؟ خلال لقاء عبر برنامج " كلمة اخيرة " وتقدمه الاعلامية لميس الحديدي المذاع على قناة ON : الأخطاء السابقة تحت اي مسمى إن إستدعى الأمر تصل إلى المحاسبة القانونية لاني سوف أستلم الميزانية من اللجنة الثلاثية واي مجلس إدارة وجمعية عمومية توافق عليها والتي ستضع الميزانية ستراجع من وزارة الشباب والمركزي للمحاسبات ولو لقيت أي حاجه سأتجه لهذا الاتجاه وسوف أخاطبهم".



وعن الارقام التي أعلنها في وقت سابق عن قيمة المديونيات والتي تبلغ 1 مليار و450 مليون جنيهاً والتي قال منافسه كابتن فاروق جعفر انه لا يمكن تحديدها على وجه الدقة قال : " - أنا كنت بدير النادي وكان معانا كابتن فاروق جعفر وكان مسؤول عن أحد الملفات وليس ضمن مجلس الإدارة هناك مديونية تبلغ 1 مليار و450 مليون وسيتم مراجعتها وتفنيدها عبر المراقب المالي والمحاسب القانوني ومعظم هذه المديونيات عبارة عن ضرائب بأنواعها "لافتاً إلى أن مستحقات الفرق الرياضية كبيرة جداً وأن كثير من اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ ثمانية أشهر أو ستة وده ثابت لاني عقدت لقاءات مع اللاعبين الفترة الأخيرة "

تابع : مستحقات الموظفين فقد تم صرف أجورهم اليوم عبر اللجنة الثلاثية وبوجه الشكر لهم على جهدهم الجبار في عد ملفات وبالاخص هذا الملف ".