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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسين لبيب: أداء نادي الزمالك في الفترة الاخيرة لايعبر عن مكانته الحقيقية

حسين لبيب المرشح
حسين لبيب المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك

أكد حسين لبيب المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك أن أداء الزمالك  فقد أربع نقاط من أول مباريتين من بداية الدوري  وهذه ليس  مكانة الزمالك الحقيقية  ولا إمكانياته ودون أن  نضغط على اللاعبين أو الاجهزة الفنية وتحميلهم المسؤولية لكن المناخ العام  في النادي في الفترة الاخيرة لايشجع على إستخراج  افضل مافي اللاعب  . 


تابع خلال برنامج “ كلمة اخيرة ” مع الاعلامية لميس الحديدي على قناة “ اون ”  : " مش بحب  اجي على اللاعبين  والاجهزة الفنية لكن المناخ العام في النادي في الفترة الاخيرة  لايشجع على أن اللاعبين ناخد منهم   أحسن حاجه ولكن كلها شهر بعد إنتخاب المجلس هيجي   يحط إيده على المشاكل   ومع ذلك هذا لايعني  منح عذر تام   أو أني  اني موافق على الاداء  . 


كشف أنه لم يتأثر بدموع أوسوريو بالامس لانه يرى أنه سبباً رئيسياً في التعادل قائلاً : "دموع أوسوريو  لم أتأثر بها  لان دموعنا أغلى  من دموع أوسوريو لانه كان أحد أسباب التعادل بالامس"
 لكن عاد وأكد:"في حال فوزي  لابد أن يكون هاك قيادة حكيمة مش معنى أن أي حد غلط من اللاعبين أو الجهاز الفني أو الاداري  أننا جاين  نذبح الناس لكن نعطي فرصة   للناس ومسأله بقاء أوسوريو  من الصعب البت فيها  بهذا الشكل المسألة لايمكن أن تحسم  بهذا الشكل "

 

الإعلامية لميس الحديدي برنامج “ كلمة أخيرة ” رئيس نادي الزمالك اداء الزمالك الزمالك

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