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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتخابات الزمالك.. أول رد من حسين لبيب على انسحاب عبد الله جورج

حسبن لبيب
حسبن لبيب

أشاد حسين لبيب، المرشح لرئاسة نادي الزمالك، بقرارعبد الله جورج بالانسحاب من الترشح على مقعد العضوية فوق السن، في انتخابات القلعة البيضاء.

وقال حسين لبيب في بيان عبر صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك”: "الزمالك أولا.. السيدات والسادة جماهير وأعضاء نادي الزمالك، بالأصالة عن نفسي باسم جميع أعضاء القائمة الموحدة المرشحة لانتخابات مجلس إداره النادي، نعلن أننا قد تلقينا بكل الاحترام والاجلال بيان الدكتور عبدالله جورج بالاعتذار عن استكمال الانتخابات ودعم سيادته للقائمة الموحدة".
وأضاف: "وفي هذا السياق نؤكد أن الدكتور عبد الله جورج  ذلك الرمز صاحب المكانه الرفيعة ورغم كل ما يتمتع به من حب ودعم أعضاء وجماهير النادي علي نحو كان يكفل له فرصه حقيقيه للفوز في الانتخابات، الإ أنه تعامل بنبل الفرسان وفكر الحكماء وقدم نموذجا حقيقيا بالأفعال لإعلاء قيم سامية ربما غابت عن مشهد إدارة النادي بعض الوقت في الماضي".
وتابع: “إن مثل هذه المواقف تؤكد وتواكب مساعي وفلسفة القائمه الموحدة في إعادة الامل لمستقبل يليق بنادي الزمالك وجماهيره وأعضائه، وإلى الدكتور عبدالله جورج وجميع محبي النادي نقول أننا إذا ما شرفنا بتولي المسئوليه نتطلع لدعمكم ومشورتكم”.
واستطرد "نكرر أن القائمة الموحدة تعاهدكم أن تبذل بإخلاص كل مساعيها لإعادة كل قامات ورموز النادي إليه في المكانة التي تليق بهم بعد أن كانوا هجروه عن غير اختيار لنتقدم معا إلى مستقبل لا إقصاء فيه لأحد  ويعود النادي لنا بيتا يسع ويحترم الجميع".

واختتم: “عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر”.

عبد الله جورج الزمالك حسين لبيب نادي الزمالك القلعة البيضاء

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