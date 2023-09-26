عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة .. ناقد رياضي يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك والمقاولون

الزمالك والمقاولون
الزمالك والمقاولون

تقدم نادي الزمالك باحتجاج إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، ضد أمين عمر حكم مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، واحالة حكم المباراة إلى التحقيق، وإعادة مواجهة المقاولون العرب.

وكتب الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي فيسبوك : "فيما يخص طلب الزمالك بإعادة مباراته مع المقاولون : تواصلت مع مسؤلين من لجنة التحكيم والرابطة وقالوا الآتي: حكم الساحة سيد قراره مهما كان رأي حكم الفار".


وأضاف : "لا تُعاد مباراة بسبب قرارات فنية من الحكم حتى لو كانت خاطئة إلا إذا اعترف الحكم بتعمد ارتكاب الخطأ وهذا لن يحدث".

واقتنص المقاولون العرب تعادلا مثيرا أمام الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

مصدر في لجنة الحكام يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خاص

ننشر أول توكيل لجميلة اسماعيل المرشحة المحتملة بانتخابات الرئاسة عن حزب الدستور

تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية حول عودة كورونا.. وهذا هو موقف مصر

ميدو: كنت بهزر في تصريحاتي عن حظ الأهلي قبل مواجهة اتحاد جدة المحتملة

انتخابات الزمالك.. أول رد من حسين لبيب على انسحاب عبد الله جورج

ترشيحاتنا

إجراء حاسم.. تطبيق واتساب يلغي "مخطط روسيا" الجديد

3 أسباب تثير قلق جمهور الأهلي على مستقبل كولر.. وهذا رد المدرب على عرض الشباب السعودي

مفاجأة مدوية.. تفاصيل تورط أمريكا في تفجير خط نورد ستريم

السيسي: ميصحش يتقال إن بطل من عندنا سابنا عشان مش قادرين ندعمه

جريمة كاملة.. الكشف عن السبب الحقيقي وراء تفجير نورد ستريم

قرار مفاجئ من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من السجائر يؤدي إلي الإدمان | تعرف عليه

خطة روسيا الجهنمية لـ ضرب صفوف حلفاء أوكرانيا والوقيعة بينهم

وزير الدفاع: ثورة يوليو حققت إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر

حلقت شعرها كله.. إطلالات صادمة لابنة أحمد الفيشاوي

فيديو

وزير الدفاع: ثورة يوليو حققت إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر

قوته 9 ريختر.. بلد يتهيأ لزلزال مدمر رغم تكذيب الباحث الهولندي

صفع لقاء سويدان لميدو عادل.. سميرة محسن: لم يحدث من قبل والمسرح له قدسية|خاص

طلاق شريف منير وزوجته لورا عماد.. لماذا أعلن الخبر بشكل مفاجئ؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ