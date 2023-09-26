مفاجأة .. ناقد رياضي يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك والمقاولون

تقدم نادي الزمالك باحتجاج إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، ضد أمين عمر حكم مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، واحالة حكم المباراة إلى التحقيق، وإعادة مواجهة المقاولون العرب.

وكتب الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي فيسبوك : "فيما يخص طلب الزمالك بإعادة مباراته مع المقاولون : تواصلت مع مسؤلين من لجنة التحكيم والرابطة وقالوا الآتي: حكم الساحة سيد قراره مهما كان رأي حكم الفار".



وأضاف : "لا تُعاد مباراة بسبب قرارات فنية من الحكم حتى لو كانت خاطئة إلا إذا اعترف الحكم بتعمد ارتكاب الخطأ وهذا لن يحدث".

واقتنص المقاولون العرب تعادلا مثيرا أمام الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.