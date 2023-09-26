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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على أخر تطورات أزمة ثنائي المصري مع الزمالك

صدى البلد

كشف مصدر بنادي الزمالك عن تفاصيل الطلبات المادية لمسؤولي الأبيض من إدارة نادي المصري البورسعيدي لحل أزمة انتقال أحمد عيد وأحمد أيمن منصور بصورة نهائية للنادي البورسعيدي.

كان الزمالك تقدم بشكوى ضد الثنائي بعد توقيعهما على عقود انتقال للفريق البورسعيدي بالرغم من ارتباطهما بعقود رسمية مع الأبيض.

وأكد المصدر أن الزمالك طلب 5 ملايين جنيه نظيره انتقال أحمد أيمن منصور للمصري، في حين طلب النادي الحصول على 15 مليون جنيه نظير انتقال أحمد عيد للفريق البورسعيدي.

يأتي ذلك بعد الجلسة التي عقدها عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي مع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي برئاسة عماد البناني، ورفض مسؤولو الزمالك العرض المقدم من النادي البورسعيدي بحصول الزمالك على 4 ملايين جنيه نظير انتقال اللاعبين للمصري.

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