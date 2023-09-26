مرشح في انتخابات الزمالك ينسحب من السباق ويدعم القائمة الموحدة

أعلن الناقد الرياضي اسلام صادق عن انسحاب المرشح عبد الله جورج من انتخابات نادي الزمالك ودعمه للقائمه الموحد.

وكتب اسلام صادق من خلال حسابه على فيس بوك :" عبدالله جورج يعلن الانسحاب من انتخابات الزمالك ".

ونشر عبد الله جورج بيانا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" قال فيه : "الزمالك أولا.. السادة أعضاء الجمعية العمومية والجمهور العظيم.. تتويجا لمعركة استمرت تسع سنوات تمت استعادة نادي الزمالك إلى أبنائه".

أضاف:"منذ تم الاعلان عن إجراء الانتخابات حددت هدفًا بعدم عودة أي من المجلس السابق أو أتباعه والمحسوبين عليه إلى المجلس المنتخب الجديد، والسعي لتكوين جبهة متماسكة من الشرفاء القادرين علي قيادة النادي إلى عهد جديد".

تابع:"وفي سبيل ذلك الهدف النبيل تمكنت بتوفيق الله مع عدد من محبي النادي المخلصين من الجمع بين الكابتن حسين لبيب والكابتن أحمد سليمان في قائمة واحدة تجنبا لتفتيت الأصوات الانتخابية وترسيخا لمبدأ المصلحة العامة تفوق المصلحة الخاصة".

وواصل:"ثم تقدمت بأوراق ترشحي للانتخابات للتواجد بالقرب من الأحداث والمساهمة في إعادة النادي إلى الطريق الصحيح ، ومنذ إعلاني دخول الانتخابات لم تتوقف محاولات استقطابي لتكوين جبهة أو تحالف ضد القائمة الموحدة مما يتعارض مع إعلاء المصلحة العامة".

وأكمل:"لذلك فأنني وبعد دراسة الموقف والتشاور مع عدد من القامات و محبي النادي، ورغم أن المؤشرات كانت تؤكد قدرتي علي المنافسة الانتخابية والفوز بمقعد مجلس الإدارة، إلا أن الرأي ومن موقف القوة استقر على تقديم نموذج فعلي لتطبيق قيم الإيثار وتوحيد الصف لاعلاء مصلحة النادي وجعل شعار الزمالك أولا حقيقة واقعة".

واستكمل :"لذلك اتخذت القرار بالاعتذار عن استكمال الانتخابات مع تقديم الدعم والتاييد الكامل للقائمة الموحدة كاملة برئاسة حسين لبيب لاسيما بعد مناقشة ودراسة أفكارها وخطط عملها بحسبانها الاولى والاجدر لقيادة النادي في هذه المرحلة الفارقة من تاريخه".

واختتم:"أخيرا...إنني اذا أسجد لله شكرا لما لمسته من حب ودعم اعضاء الجمعية العمومية منذ اعلان ترشحي للانتخابات، فأنني اعاهدهم أن ابقي ما احياني الله في خدمة النادي وجماهيره و أعضائه استمرارا لمسيرة العائلة التي امتدت لعقود في حب نادي الزمالك و الله ولي التوفيق".