حسين لبيب: فتوح سيجدد تعاقده مع نادي الزمالك ولن يرحل عن الفريق

أبدى حسين لبيب المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك ثقته الكاملة في تجديد تعاقد أحمد فتوح لاعب الفريق الأبيض.قائلاً : هيجدد مع نادي الزمالك لأنه يفتخر أنه بيلعب في نادي الزمالك في الأوضاع الراهنة فتوح هيمضي عشان نادي الزمالك .



تابع خلال لقاء عبر برنامج " كلمة اخيرة " وتقدمه الاعلامية لميس الحديدي المذاع على قناة ON : شرف لاي لاعب الانتماء للقلعة البيضاء وده الي بتكلم فيه مع اللاعبين وسوف يقتنعون بذلك .



أكمل : جلوسي مع أوسوريو وبعض اللاعبين داخل الزمالك بسبب رغبة المتواجدين في مساعدة النادي، ولن أسمح برحيل أحمد سيد زيزو عن الزمالك حال تلقيه عرضا مغريا لأنه من أصول النادي وسأقوم بتقديره ماديا بأكثر من طريقه غير الرحيل، وأحمد فتوح سيجدد للزمالك في يناير فهو من أبناء الزمالك ويفتخر بزملكاويته وأي لاعب له شرف الانتماء للأبيض.