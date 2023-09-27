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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبث|أحمد سليمان يفتح النار على الطعون المقدمة ضد حسين لبيب وفاروق جعفر

صدى البلد

قال أحمد سليمان المرشح على عضوية مجلس إدارة نادى الزمالك فوق السن إن الملحمة الانتخابية تدرس فى الوقت الحالى.


وانتقد سليمان خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع مجدى عبد الغنى الطعون المقدمة ضد حسين لبيب وفاروق جعفر ورموز القلعة البيضاء مؤكدا أن ذلك عبث.


وأوضح سليمان أن هناك العديد من المحبين لنادى الزمالك يدفعون أموالا دون الإعلان عن أسمائهم حبا فى القلعة البيضا مشيرا إلى أن النادى قادم بقوة وبشكل مختلف.


وشدد سليمان على أن بطولات نادى الزمالك قادمة بقوة مع قائمة حسين لبيب الموحدة.


وأوضح سليمان إن الأجواء الانتخابية الحالية لم تحدث منذ فترة طويلة داخل القلعة البيضاء لافتا إلى أن الجميع اجتمع على حب وخدمة الزمالك.


أكد سليمان أن الجميع اجتمع على حب الزمالك،وهدفهم خدمة القلعة البيضاء والعبور بالنادى إلى بر الأمان.


ولفت سليمان إلى أنه تنازل عن الترشح على كرسى رئاسة نادى الزمالك لأنه هدفه خدمة الكيان دون البحث عن مناصب داخل القلعة البيضاء.

سليمان الزمالك مجدي عبد الغني حسين لبيب فاروق جعفر

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