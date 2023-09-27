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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مزعلتش|سيد عبدالحفيظ يجيب عن سؤال حول رحيل عبدالله السعيد وأحمد فتحي من الأهلي

سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي  جزءًا من تصريحات سيد عبد الحفيظ بمقطع فيديو لجزء من حلقته عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي: زعلت على حد مشي من الأهلي زي عبدالله السعيد وأحمد فتحي؟

سيد عبدالحفيظ: أنا هزعل على حد هو مزعلش على نفسه.

وكان النادي الأهلي قد أعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة، وتولى خالد بيبو المسئولية بدلاً منه.

وأعلنت شبكة أبو ظبي الرياضية، تعاقدها رسميًا مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، لتحليل مباريات الدوري الإفريقي.

 

وكتب الحساب الرسمي للشبكة الإماراتية على منصة "إكس": " أبوظبي الرياضية تتعاقد مع سيد عبدالحفيظ وعزيز بودربالة لتحليل مباريات دوري كرة القدم الأفريقي (السوبر ليج) والتي سيتم بثها على القنوات المفتوحة مجاناً".

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