ادعاءات سخيفة .. دبلوماسي كوري جنوبي يرد على اتهامات الجارة الشمالية

علق دبلوماسي كوري جنوبي على اتهامات كوريا الشمالية بأن الأزمة في شبه الجزيرة الكورية نشأت بسبب كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، قال كيم سانج-حين، نائب الممثل الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة إن كوريا الشمالية تكرر ادعاءات غير منطقية وسخيفة.

وتساءل: "هل هناك من يصدق ادعاءات كوريا الشمالية السخيفة بأن كوريا الجنوبية، الدولة الديمقراطية الكاملة والمزدهرة اقتصاديا في ظل سيادة القانون، تتواطأ مع الولايات المتحدة لإشعال حرب نووية؟".

وفي وقت سابق، قال السفير الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة كيم سيونج إن شبه الجزيرة الكورية تواجه خطرًا مباشرًا لاندلاع حرب نووية، مُرجعًا السبب إلى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وردا على ادعاءات كوريا الشمالية بأن التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بمثابة "تدريبات غزو"، قال نائب الممثل الدائم إن التدريبات هي ذات طبيعة دفاعية.

وأضاف أن كوريا الشمالية هي الدولة الوحيدة في القرن الحادي والعشرين التي أجرت تجارب نووية، وهي تؤدي إلى تفاقم التوترات من خلال إجراء اختبارات صواريخ باليستية عابرة للقارات هذا العام أيضا.