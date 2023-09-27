نوال الكويتية تطرح ألبومها الأرض.. 30 سبتمبر

قررت الفنان نوال الكويتية طرح البومها الجديد والذى يحمل اسم الأرض وذلك يوم 30 سبتمبر ويتم طرح أولى أغنيات الألبوم والتي تحمل اسم زينة أيامي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.

نوال الكويتية

وأصدرت نوال أكثر من 17 ألبومًا، وأصدرت باستمرار ألبومات تحمل عنوانًا ذاتيًا تليها سنة الإصدار بدلاً من اختيار أغنية واحدة للفت الانتباه إليها بطريقة غير مباشرة. أحدث ألبوم لها فقط كان بعنوان "الحنين"، حيث أعادت لها ذكريات جميلة ومعجبيها على حدٍ سواء.

وتعتبر نوال أول فنانة تقدم مساهمة كبيرة في نمو النوع الموسيقي الخليجي. كانت جريئة ومبتكرة في الطريقة التي ابتكرت بها موسيقاها، وجلبت إيقاعات جديدة تتأثر بموسيقى الجاز.

على مر السنين، شاركت نوال في مجموعة من الأعمال الخيرية والإنسانية، بما في ذلك العمل كرئيسة لجنة تحكيم مسابقة مسرح كالد للمواهب وإلقاء الكلمة الافتتاحية في المؤتمر الدولي السادس على التوالي للصحة النفسية للبالغين.

كانت نوال الكويتية أيضًا عضوًا في اللجنة الاستشارية لجائزة المرأة العربية وحصلت على الجائزة في لندن عام 2017. وطوال مسيرتها المهنية، حصلت على العديد من الألقاب بما في ذلك أفضل مغنية خليجية، ونجمة الخليج الأولى ، وجيتار الخليج ، وشيخة الطرب وغيرها الكثير.

وعلقت سفيرة نوال الكويتية، قائلة: “يشرفني أن يتم اختياري سفيرة Spotify EQUAL Arabia لشهر يوليو، حيث إنها مساحة مخصصة لإبراز الفنانات العربيات وموسيقاهن الرائعة والملهمة، والتي آمل أن تصل إلى جميع المستمعين في العالم. النساء بطبيعتهن قويات وحساسات وعاطفات ومبدعات، وكنت دائما وسأستمر في دعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات".