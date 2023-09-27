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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الوكيل: محطة الضبعة النووية تعمل بأعلى التكنولوجيات العالمية وأرقى وسائل الأمان

صدى البلد

استعرض  الدكتور أمجد الوكيل  رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء آخر مستجدات إنشاءات مشروع المحطة النووية بالضبعة وسير تنفيذ الأعمال ،وذلك  خلال مشاركته  بالدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يعقد خلال الفترة من 25-29 سبتمبر 2023 الجاري،  بمشاركة الدكتور/ عمرو الحاج - رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور/ حامد ميره - رئيس هيئة المواد النووية،  والدكتور/ على عبد الفتاح - الوكيل الدائم لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الذين عقدوا لقاء  مع وفد الإتحاد الأوروبي، الذى بارك  انضمام مصر الي اتفاقية الأمان النووي وأشاد بحجم الإنجاز.


ودعا الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية الاتحاد الأوروبي لعمل ورشة عمل حول اختبار الإجهاد Stress Test في مصر لاكتساب المعلومات حول هذا الموضوع.


فيما  أكد  الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الهيئة المالك والمشغل لمشروع محطة الضبعة النووية على تبني المفاعلات المصرية اعلي التكنولوجيات العالمية وارقي وسائل الأمان النووي وكافة الدروس المستفادة من حادثة فوكوشيما، وهو ما أكد وفد الاتحاد الأوروبي على أهميته.


وفى سياق متصل سيترأس الدكتور / أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وفد مصر اليوم في  اجتماع مع الوفد المجري الذى سيترأسه من الجانب المجرى / أندريا بياتريكس كادار - رئيس هيئة الطاقة الذرية المجرية، وذلك لتباحث حول اخر مستجدات مشروع إنشاء المحطة النووية في الضبعة  ومحطة باكش-2.


جدير بالذكر أن مشروع باكش-2 مكون من وحدتين وتم اطلاقه في أوائل سنة 2014 بموجب الاتفاق الحكومي بين المجر وروسيا الإتحادية لمفاعلين VVER-1200 يتم توريدهم من قبل شركة روسأتوم. 

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