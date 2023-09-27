لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يذهب لتكريم القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تكريم القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي وذهب هو إليه، فى لفتة إنسانية عظيمة، وذلك خلال تكريمه وعدد من الأئمة والعلماء والمفتين والواعظات والقراء، فى احتفالية المولد النبوي الشريف 2023.

وفي نفس السياق، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مسيرة حياة النبي الكريم تؤكد أن لكل ذو بصيرة إن العسر يصاحبه اليسر وأن الله مع الصابرين.

وأضاف الرئيس السيسي: “كنا موجودين فى الإسماعيلية وكان هناك احتفال بتخريج شباب الجامعات، و هل هناك أمة يكون شبابها بالحجم دا ويبقي عندها قلق على بكرا، بسم الله ماشاء الله، دا بكرة دا بتاعهم هم وهم قادرين بفضل الله على أنهم يحموا أقدار تلك الأمة من أى شر أو مكروه”.