توافد عدد من أعضاء مجلس النواب لتزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي

توافد عدد كبير من ممثلي الشعب من أعضاء مجلس النواب على البهو الفرعوني بالمجلس من أجل تقديم تزكية للرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال 8 منافذ أعدتها الأمانة العامة للمجلس خصيصا لهذا الغرض.

وقال النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه قام بتزكية الرئيس السيسي لأنه أفضل شخص يصلح لحكم مصر، معقبا: “مش هنلاقي حد أحسن منه لتكملة المشوار”.

وأضاف عوض الله: “السيسي قام بإنجازات كبيرة في مجال الطاقة والكهرباء ويكفي ما حدث خلال الـ 10 سنوات الماضية، والجميع يعلم أن السيسي في بداية حكمه لمصر كان ملف الطاقة والكهرباء إزاي وكانت الكهرباء بتقطع طوال اليوم ولم تكن هناك بنية أساسية في هذا الملف، ولكن الآن هناك بنية أساسية قوية وهناك تنوع لمصادر الطاقة وهناك طاقة متجددة وهناك اكتشافات للغاز والبترول، كما أن الرئيس اهتم كثيرا بملف البيئة، ولذلك جئنا اليوم لنقول للرئيس كمل مشوارك”.

من جانبه، قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تزكية السيسي أمر لا بد منه وهو فرض نظرا لما قدمه الرئيس من تضحيات كبيرة جدا.

وأضاف: “ونحن كممثلين للإرادة الشعبية وممثلين عن الشعب المصري نثق في الرئيس السيسي لأننا جربناه عندما انحاز للإرادة الشعبية في 30 يونيو وانحاز للشعب وقضى على قوى الشر والضلال وقضى على الإخوان، كما أنه قضى على الإرهاب وحافظ على الأمن القومي المصري وصانه بكل ما تحمل الكلمة من معنى وأحدث طفرة في التسليح للجيش المصري ونوع مصادر السلاح وتعامل بندية كبيرة مع جميع القوى”.

وتابع: “ليس هذا فقط، بل قام ببناء جمهورية جديدة قوامها الدستور والقانون وبناء الإنسان المصري، ويكفي كم المشروعات القومية التي قام بها السيسي والمبادرات التي تكفل للإنسان والمواطن المصري حياة آدمية وأهمها مبادرة حياة كريمة”.

فيما قال النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن التزكية للرئيس السيسي شرف ما بعده شرف لأننا نزكي إنسانا حريصا على الدولة المصرية ويعمل من أجلها ولصالح شعبها دون توجهات شرقية كانت أم غربية، لذلك جئنا اليوم لتزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي ونطالبه بتكملة المشوار في بناء الجمهورية الجديدة".

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