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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: السيرة الذاتية والعملية للرئيس دفعتنى لتزكيته بالانتخابات الرئاسية

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أكد  الدكتور عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب، أن الأسباب التي دفعته لتزكية ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، هى السيرة الذاتية والعملية له والتى تشهد له بالنجاح في تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة منذ عام ٢٠١٤.

وأضاف الدمرداش، علي هامش تحرير نموذج تزكية الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمقر مجلس النواب اليوم، أن ما شهدته البلاد من تحقيق الاستقرار الأمنى والقضاء علي البلطجة والإرهاب، كان كافيا لدى المواطنين بعد تلك الفترة الماضية التى شهدت حالة عدم الاستقرار الأمنى.

و قال  الدمرداش، أيضا كانت البنية التحتية بالبلاد مهلهلة ونجح الرئيس السيسي في تطويرها في مختلف القطاعات، بالإضافة إلي مبادرة حياة كريمة التى غيرت شكل الريف المصرى.

وأضاف الدمرداش :أيضا شهدت البلاد إنشاء عدد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات منها الزراعة حيث زادت الرقعة الزراعية بنسبة ٣٠ في المائة، ونجحت تلك المشروعات في تحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات الاقتصادية التى شهدها العالم بداية من كورونا حتى الحرب الروسية الأوكرانية.

الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية نموذج تزكية الإستقرار الأمنى الانجازات

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