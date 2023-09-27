إينو بولو رئيسا تنفيذيا لقيادة المرحلة الجديدة من جولة البادل تنس العالمية

أعلن الاتحاد الدولي للبادل تنس تعيين إينو بولو في منصب الرئيس التنفيذي، ليتولى مسؤولية قيادة المرحلة المقبلة لجولة بريميير بادل، علي أن يتسلم مهمته اعتبارا من 16 نوفمبر المقبل.

وذكر الاتحاد الدولي للبادل أن اينو يملك سجلا حافلا في مجال الرياضة خاصة رياضتي البادل والتنس، وعمِل استشارياً لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكان الاتحاد الدولي للبادل قد كشف عن توقيع اتفاقية تاريخية استحوذت بموجبها شركة قطر للاستثمارات الرياضية على جولة البادل العالمية، إضافة إلى دمج جولة البادل العالمية وبريميير بادل، وهما أكبر جولتين احترافيتين في هذه الرياضة، ضمن جولة عالمية واحدة تحت اسم "بريميير بادل".

وأضاف الاتحاد الدولي للبادل أنه من المقرر إطلاق المسابقة الجديدة في عام 2024 تحت إدارة الاتحاد الدولي للبادل، بمجرد استكمال الموافقات التنظيمية اللازمة، وسيكون إينو مسؤولاً بشكل مباشر عن إدارة صفقة الدمج بين الجولتين، ومن ثم قيادة عملية التحول التدريجي لجولة بريميير بادل على المستويين الرياضي والتجاري، لتصبح واحدة من أكثر الجولات الديناميكية والعصرية والاحترافية في عالم الرياضة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ جولة بريميير بادل انطلقت في عام 2022، ونجحت خلال عامها الأول في التحول إلى أسرع الجولات الرياضية نمواً على مستوى العالم، إذ شارك في منافساتها ما يزيد عن 500 لاعب ولاعبة من جميع أنحاء العالم، وأقيمت منافساتها في عدد من أبرز المواقع وأكثرها أهمية في التاريخ الرياضي، بما فيها ملعب رولان جاروس في باريس.

كما وقعت جولة بريميير بادل عدداً من اتفاقيات البث لعدة أعوام، لتغطي أكثر من 180 دولة وتصل إلى ما يزيد عن 150 مليون منزل. وسجلت النسخة الأولى من الفعالية العام الماضي أكثر من 22 مليون مشاهدة عبر منصة يوتيوب.

وقد انضمت أكثر من 110 لاعبة محترفة إلى منافسات جولة بريميير بادل في مارس من العام الجاري.

و قال ناصر غانم الخليفي، رئيس مجلس إدارة قطر للاستثمارات الرياضية ورئيس جولة بريميير بادل: "يسرنا تعيين إينو في منصب الرئيس التنفيذي لجولة بريميير بادل، ويتمتع إينو برصيد استثنائي من المعرفة والخبرة والعلاقات القيّمة، والتي اكتسبها على مدار مسيرته المهنية المتميزة التي تمتد لحوالي 30 عاماً في عالم الرياضة، بما فيها رياضات التنس".

قال لويجي كارارو، رئيس الاتحاد الدولي للبادل تنس: "نرى في تعيين إينو قراراً ذكياً سيدعم رحلة جولة بريميير بادل في المرحلة المقبلة من نموها الطموح، ويفخر الاتحاد الدولي للبادل، باعتباره المؤسسة المسؤولة عن إدارة جولة بريميير بادل، بدوره المحوري في تطوير رياضة البادل حول العالم، لا سيما وأنّه يمنح اللاعبين والاتحادات الوطنية الفرصة للمشاركة في تحقيق رسالتنا الرامية إلى تطوير الرياضة في كل مكان".

وأضاف كراراو: "وستكون خبرة إينو وعلاقاته مع جميع الأطراف المعنية ضمن المنظومة الرياضية، لاسيما لاعبي الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس، إضافة قيّمة للغاية بالنسبة إلينا، وذلك في إطار مساعينا للنهوض بجولة بريميير بادل إلى قمة الرياضات العالمية".