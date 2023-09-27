خبراء عن إنجازات الرئيس السيسى | التعليم المصرى ينافس عالميًا .. تطوير الأدوات والوسائل والتحديث المستمر للمناهج

خبراء تعليم عن إنجازات الرئيس السيسى :

التوسع في إنشاء المدارس والفصول وإتاحة التعليم للفئات الأكثر عرضة للتسرب التعليمي من خلال المدارس المجتمعية

إنشاء الجامعات الأهلية والتي تعمل على توفير الخدمات العلمية والبحثية للمجتمع المحلي

يشهد مجال التعليم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تطورا كبيرا وبشكل غير مسبوق سواء فى التعليم الجامعى أو التعليم ما قبل الجامعى، إضافة إلى الإنجازات التى تمت بالمستشفيات الجامعية المختلفة.

قال الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج بجامعة عين شمس، والخبير التعليمي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على أن يضع برنامجا يضع التعليم المصرى فى إطار المنافسة العالمية، وأنه تطرق الي ربط التعليم الفنى بسوق العمل، مؤكداً علي أهميته وأنه هو المستقبل.

وصرح شحاته، الدولة المصرية اتخذت العديد من الأساليب لتطوير التعليم الفني كان من ضمنها تطوير المدرسة الثانوية الفنية وفتح الطريق إلى الجامعات التكنولوجية، وأن هذا الأمر يعد نقلة لمستوى الطالب المصري في التعليم الفني لأن يصبح الطالب قادرا علي تطبيق ما تم تدريسه علي أرض الواقع.

وفى نفس السياق ، قال الدكتور عاصم حجازى أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، لم تكن منظومة التعليم بخير قبل بداية تولي الرئيس السيسي للحكم فقد كان العطب والخلل يتغلغل في جميع جوانب النظام التعليمي.

وأضاف الدكتور عاصم حجازى ، منذ بداية تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم تم فتح ملف التعليم شأنه شأن الكثير من الملفات التي تم العمل على إيجاد حلول جذرية لها وقد شهدت الفترة من 2014- 2023 تحديدا إنجازات ضخمة لا مثيل لها في التعليم المصري فقد زاد حجم الانفاق على التعليم بنسبة 1.3 تريليون جنيه و قد شمل التطوير كلا من التعليم العام والتعليم الفني والذي زادت نسبة الانفاق عليه حتى بلغت في 2022 23.3% مقارنة بالعام 2014.

وأكد أن نسبة الفصول زادت لتصل إلى 8.7 % في 2022 مقارنة بالعام 2014, ولا زالت الزيادة في الانفاق والتوسع في إنشاء الفصول والمدارس مستمرا, و على نحو أكثر تفصيلا:

أولا- تم العمل على تطوير جميع المناهج بدءا من رياض الأطفال وانتهاء بالمرحلة الثانوية في التعليم العام وكذلك تطوير مناهج التعليم الفني وفق لأحدث المعايير العالمية

ثانيا: العمل على ربط التعليم بسوق العمل من خلال تطوير الأدوات والوسائل والتحديث المستمر للمناهج

ثالثا: استحداث تخصصات جديدة ذات صلة بالصناعات التكنولوجية والمتقدمة تمهيدا لتوطين الصناعات المرتبطة بها وجذب الاستثمارات الأجنبية

رابعا: التوسع في إنشاء المدارس والفصول وغتاحة التعليم للفئات الأكثر عرضة للتسرب التعليمي من خلال المدارس المجتمعية

خامسا: الاهتمام بالتعليم الفني والتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية والكليات التكنولوجية

سادسا:التوسع في عقد شراكات مع كبريات الجامعات والمؤسسات التربوية العالمية من أجل تبادل الخبرات التعليمية والبحثية

سابعا: الاهتما بالمعلمين واتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين معلمين جدد وفقا للمعايير التربوية الصحيحة

ثامنا: تطوير نظم التعليم والتقييم بما يتوافق مع المعايير العلمية والتوجهات العالمية...

تاسعا: زيادة المخصصات المالية للتعليم في الموازنة العامة للدولة زيادة مطردة في كل عام .

عاشرا: إنشاء الجامعات الأهلية والتي تعمل على توفير الخدمات العلمية والبحثية للمجتمع المحلي وتقديم تعليم عالي الجودة وربطها بالصناعات المحلية وتوفير قدر كبير من التواصل والشراكة بين سوق العمل والنظام التعليمي.