على أنغام تسلم الأيادي|إقبال كبير من مواطني الدقهلية لتحرير التوكيلات الرئاسية بالشهر العقاري..شاهد

شهدت مكاتب الشهر العقاري لتحرير التوكيلات بالدقهلية إقبالًا كبيرًا من قبل أبناء المحافظة.

وشهدت أيضًا مظاهرة حب وتأييد للرئيس السيسي حيث حملوا الأعلام هاتفين للجيش ومرددين الأغانى الوطنية مطالببن الرئيس بأن يكمل مسيرته التى بدأها منذ سنوات.

وتوجد عدة مكاتب مُخصصة لذلك وهي: مكتب توثيق بمنطقة المجزر بالمنصورة.. مكتب توثيق مجمع خدمات منية سندوب.. مكتب توثيق طلخا بمنطقة المعلمين بجوار محطة المياه ومكتب توثيق الحصص بقرية الحصص بمركز شربين.. مكتب توثيق ميت غمر بشارع المعاهدة ومكتب توثيق الستاموني ومكتب توثيق استثمار جمصة بجمصة.