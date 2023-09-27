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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مؤتمر الدلتا.. محافظو الدقهلية والشرقية ودمياط يعلنون نتائج مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

التقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  بالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، لحضور مؤتمر الدلتا للإعلان عن  نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات الثلاث ( الدقهلية - الشرقية - دمياط ) وتكريم الفائزين عن المشروعات المؤهلة في الدورة الثانية التي تم تصعيدها للمنافسة علي المستوي الوطني من خلال اللجنة الوطنية .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد كمال مدير التطوير المؤسسي وبناء القدرات بوزارة التنمية المحلية ، والدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة ، والمهندس سامي ماجل السكرتير المساعد ، والدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس ، والدكتور السعيد عبدالهادي رئيس جامعة حورس ، والدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة ، والعميد محمد فهمي مدير مشروع الحكومة المستدامة بالكلية الفنية العسكرية.

وقال محافظ الدقهلية أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس السيسي علي توفيره المناخ الملائم لإقامة كافة الفعاليات وعلي دعمه الكامل للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من أجل الحفاظ علي البيئة والمناخ من خلال تطبيق هذه المشروعات لخدمة المجتمع.

وأشار " مختار " الي أن الدقهلية سجلت 159 مشروعا علي المنصة الالكترونية للمبادرة.

وتمت التصفية من خلال النظام الإلكتروني الي 38  مشروعا تم دراستهم وتقييمهم من خلال اللجنة التنفيذية بمحافظة الدقهلية طبقاً للمعايير الموضوعة من قبل إدارة المبادرة ، وتم تصعيد 7 مشروعات منهم للمنافسة علي المستوي الوطني من خلال اللجنة الوطنية.

واوضح "مختار" ان عملية التنمية الشاملة لا تكتمل إلا من خلال مثلث أضلاعه (الصحة والتعليم والبيئة)، مشيراً إلي انه علي مدار سنوات عديدة ماضية حققت الدولة انجازات وطفرات كبيرة في قطاعي الصحة والتعليم واتجهت بعد ذلك الي قضية البيئة التي اصبحت قضية محورية في عملية التنمية الشاملة .

كما أشار " المحافظ " الي أن الدوله أنفقت ما يقرب من 1 مليار و 400 مليون جنيه في ملف تحسين البيئة بمحافظة الدقهلية ، وأصبح لدينا طفرة غير مسبوقة في مجال انشاء وتطوير مصانع التدوير والمعالجة بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية .

كما قال" مختار " نعمل منذ عام 2019 علي القضايا البيئية التي تؤثر في التغيرات المناخية من خلال نقل 8 مقالب عشوائية بإجمالي 3 مليون طن مخلفات بلدية وتطوير مصانع التدوير وانشاء مدافن صحية.

وايضا أشار " المحافظ " قائلا ادعو جميع الجهات الممولة ورجال الأعمال  والجمعيات إلي تبني  هذه المشروعات والأفكار التي تلبي أهداف  التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 واستراتيجية تغير المناخ 2050  لتنفيذها علي ارض الواقع .

ووجه " مختار " خالص الشكر والتقدير للقائمين علي إدارة المبادرة علي المستوي الوطني واللجنة التنفيذية لمحافظة الدقهلية والشرقية ودمياط علي جهودهم المبذولة لتحقيق هذه المبادرة أهدافها.

و أكد " محافظ الشرقية " علي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف مثل مشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي واستبدال السيارات المتهالكة بسيارات جديدة وكذلك مكافحة السحابة السوداء في موسم حصاد قش الأرز وتحويل مكامير الفحم ومحارق المخلفات والنفايات الطبية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء .

ومن جانبها أشارت " محافظ دمياط " الي أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مبادرة رائدة تستهدف وضع حلول للتحديات المناخية عكست الجهود المبذولة من الدولة المصرية للتعامل مع البعد البيئى، كما أنها حققت تكاتف جميع الجهات لوضع حلول وطرح أفكار جديدة للتعامل مع هذا الملف.

 وتم تبادل الدروع بين محافظي المحافظات الثلاث تقديراً للتعاون المشترك بينهم في كافة المجالات.

والجدير بالذكر أنه خلال المؤتمر تم عرض فيديو عن المشروعات التي تم تصعيدها بكل محافظة من المحافظات الثلاث ، وفي نهاية المؤتمر تم تكريم جميع الفائزين بالمشروعات التي تم تصعيدها للجنة الوطنية لتقييمهم واختيار أفضل المشروعات منهم .

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التطوير المؤسسى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية السكرتير العام للمحافظة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ممدوح غراب محافظ الشرقية

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