لجان إلكترونية.. كاتب صحفي: بعض القنوات الإقليمية تستهدف مصر بشكل شخصي |فيديو

قال أكرم القصاص، الكاتب الصحفي، إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت واقعًا يجب التعامل معه، ولكنها تعمل على استقطاب الفوضويين بشكل أكبر، ويهدفون إلى تسميم الأجواء في مصر، موضحًا أن نقل الطاقة السلبية للمواطنين أمر سخيف على الإطلاق ويعد تسمما حقيقيا وتسميما للأجواء.

أكرم القصاص يتحدث عن محاولات هدم الدولة المصرية

وأضاف "القصاص"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن ما يتم نشره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي هدفه تسميم الأجواء وتقليل الطاقة الإيجابية أمام المواطن المصري، "ده مش معناه أن الدنيا حلوة جدا، كل شخص فينا عنده مشاكل وتعثرات وتحديات وأمور عديدة من هذا الأمور".

واستكمل، أن مصر مثلها مثل أي دولة في العالم لديها مشاكل وأزمات، مثل كافة دول العالم، ولكن المصريين دائما لديهم أدوات لمواجهة تحديات الحياة، سواء من خلال الجمعيات أو تخفيض أمور، "أزود التعليم مقابل نستحمل حاجة تانية، بنلم الأمور".

وواصل، أن بعض الأشخاص تستهدف مصر بشكل شخصي من أجل إثارة البلبلة والفتنة، "كأن مفيش أي دولة في العالم غير مصر، ولكن لو حصل جفاف في قناة بنما يقولك هل تؤثر قناة بنما على قناة السويس، ولو بضاعة غرقت في المحيط الهادي يقولك إيه تأثيرها على الاقتصاد المصري".

وتابع أكرم القصاص، أن بعض اللجان الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب بعض القنوات الإقليمية تلعب دورًا سخيفًا للغاية في محاولة ضرب الدولة المصرية واستهدافها بشكل شخصي.