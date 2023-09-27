عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لجان إلكترونية.. كاتب صحفي: بعض القنوات الإقليمية تستهدف مصر بشكل شخصي |فيديو

أكرم القصاص
أكرم القصاص

قال أكرم القصاص، الكاتب الصحفي، إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت واقعًا يجب التعامل معه، ولكنها تعمل على استقطاب الفوضويين بشكل أكبر، ويهدفون إلى تسميم الأجواء في مصر، موضحًا أن نقل الطاقة السلبية للمواطنين أمر سخيف على الإطلاق ويعد تسمما حقيقيا وتسميما للأجواء. 

أكرم القصاص يتحدث عن محاولات هدم الدولة المصرية 

وأضاف "القصاص"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن ما يتم نشره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي هدفه تسميم الأجواء وتقليل الطاقة الإيجابية أمام المواطن المصري، "ده مش معناه أن الدنيا حلوة جدا، كل شخص فينا عنده مشاكل وتعثرات وتحديات وأمور عديدة من هذا الأمور". 

واستكمل، أن مصر مثلها مثل أي دولة في العالم لديها مشاكل وأزمات، مثل كافة دول العالم، ولكن المصريين دائما لديهم أدوات لمواجهة تحديات الحياة، سواء من خلال الجمعيات أو تخفيض أمور، "أزود التعليم مقابل نستحمل حاجة تانية، بنلم الأمور". 

وواصل، أن بعض الأشخاص تستهدف مصر بشكل شخصي من أجل إثارة البلبلة والفتنة، "كأن مفيش أي دولة في العالم غير مصر، ولكن لو حصل جفاف في قناة بنما يقولك هل تؤثر قناة بنما على قناة السويس، ولو بضاعة غرقت في المحيط الهادي يقولك إيه تأثيرها على الاقتصاد المصري". 

وتابع أكرم القصاص، أن بعض اللجان الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب بعض القنوات الإقليمية تلعب دورًا سخيفًا للغاية في محاولة ضرب الدولة المصرية واستهدافها بشكل شخصي. 

أكرم القصاص مواقع التواصل الاجتماعي برنامج صالة التحرير عزة مصطفي اللجان الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخميس أم الجمعة.. موعد إجازة 6 أكتوبر2023 في مصر

صدمة للزمالك ومفاجأة لـ الأهلي.. اتحاد الكرة يصدر قرارا عاجلا بشأن أمين عمر

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة: لا شرعية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

منها المخابز والصيدليات.. التنمية المحلية: استثناء هذه المحلات من تطبيق المواعيد الشتوية

جنرال أمريكي: واشنطن ليس لديها أي فكرة عن كيفية إنهاء حرب أوكرانيا

المناسبات والأعياد .. بشرى للعمالة غير المنتظمة في الوادي الجديد

بالخلخال.. نجل راغب علامة يثير الجدل في أحدث ظهور له| تفاصيل

إطلالة لافته.. هنا شيحة تستعرض جمالها بلوك مختلف| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة لافته.. هنا شيحة تستعرض جمالها بلوك مختلف| شاهد

احذروا أرجوكم .. سمك يباع بالأسواق يسبب الوفاة بعد تناوله فورا

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 160 من معهد ضباط الصف المعلمين

صوفيا بلال تفوز بالميدالية الذهبية للجمباز بكأس مصر| صور

فيديو

سموم في القلوب والعقول.. الرئيس السيسي يدحض أكذوبة عسكرة الدولة| فيديوجراف

المولد النبوي.. ابتهالات دينية في احتفالية مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان|فيديو

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل صادمة في حادث فتاة مصر الجديدة |فيديوجراف

مفاجأة في أسعار البصل.. وانخفاض سعر السكر في هذا الموعد| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ