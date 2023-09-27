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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"سلامتك تهمنا" تصل القليوبية لنشر ثقافة الأمان بالشركات

سلامتك تهمنا
سلامتك تهمنا

انطلقت مبادرة "سلامتك تهمنا" من مديرية العمل بمحافظة القليوبية، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى كافة المنشآت، وذلك بإقامة ندوة تحت إشراف ومشاركة من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، وذلك بجمعية المستثمرين بمدينة العبور. 

ويأتي ذلك بمشاركة 30 من ممثلي الشركات المشاركة، وعدد من العاملين بالشركات والمصانع من أنشطة وقطاعات مختلفة ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت وتوفير بيئة عمل آمنة .

وأكدت إيمان السيد مدير المديرية، أنه جرى خلال الندوة توضيح الدور الذي تقوم به تلك المبادرة في التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بما يكفل النهوض بمستواها وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل. 

كما قام محمد عليان وكيل المديرية بتوضيح دور وزارة العمل في تنفيذ السياسة العامة للدولة لتحقيق السلامة والصحة المهنية والتوازن بين طرفي العملية الانتاجية ، وأهمية الدور الذي تقوم به في الحفاظ على العمالة البشرية والمنشآت من الحوادث ، ودور الوزارة في توعية العمال بأهمية السلامة والصحة المهنية ونشر ثقافتها على مستوى الجمهورية مما يعزز التنافسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 .

وأضافت مديرة المديرية، أن فعاليات الندوة تناولت أن المهندس محمد مدكور باحث بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل شرح كيفية تقييم المخاطر في بيئة العمل وكيفية عمل خطة طوارئ لمواجهة أي كوارث. 

كما ألقى المهندس مجدي السيد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمديرية، كلمة الإدارة، مشيراً إلى اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأثيرها على تأمين بيئة العمل و سلامة العنصر البشري. 

وحضر الندوة كل من المهندس محمد المرشدي رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين ، ومحمد حامد نائب رئيس جمعية المستثمرين ، والدكتور السيد الجنايني أمين عام الجمعية ، والمهندس أحمد محمد رشاد رئيس جهاز العبور ، والمهندسة دينا عبد الرازق مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالعبور.

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