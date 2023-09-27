الوفد: يمامة يحصل على توقيع أكثر من 20 نائبا للترشح في الانتخابات الرئاسية

كشف الدكتور ياسر الهضيبى ، سكرتير عام حزب الوفد والمتحدث الرسمى لحزب الوفد أن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسى المحتمل حصل على توقيع أكثر من ٢٠ عضوا من مجلس النواب من الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.

يمامة استوفى كافة الأوراق المطلوبة للترشح



وأكد الهضيبى فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن يمامة استوفى كافة الأوراق المطلوبة للترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة يوم ٥ أكتوبر، ولم ينقصه سوى إجراء الكشف الطبى فقط.

وكان قد توافد عدد من أعضاء مجلس النواب عن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أمس، لتسجيل تزكيتهم للمرشح الرئاسي 2024 الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والذى كان قد أعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية.

وكان الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب قد تواصل مع أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الـ26 نائبا من لتزكيته فى انتخابات الرئاسة.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، تحديد أيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و 11 و 12) من ذات الشهر.